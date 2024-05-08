Milyonlarca emekli zam alamayacak

Prof. Çelik, kök aylığı 10 bin TL altında olan emeklileri bekleyen tehlikeler konusunda uyardı. Çelik, “Kök aylığı 8 bin TL olanlar yüzde 25 zam alırsa 10 bin TL alacak. Zaten aylığı 10 bin TL olduğu için sıfır zam almış olacak’’ dedi.

Emek Servisi

Yıl başında 7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye yükseltildi. Kök aylığı 10 bin TL altında bulunan 6 milyonun üzerinde emekli bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.

ENFLASYON ALTINDA KALACAK

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklileri temmuz ayında bekleyen iki önemli tehlike konusunda uyardı. Kök maaşlara dikkat çeken Çelik, “İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yasa gereği temmuz ayında geçmiş 6 aylık resmi enflasyonu (TÜFE) oranında zam alacaklar. Ancak zam emeklilerin kök aylıklarına yapılacak. Halen kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Aradaki farkı Hazine ödüyor. Eğer yeni bir yasal düzenleme yapılıp tamamlanan en düşük aylık enflasyon kadar artmazsa emeklilerin önemli bir bölümü ya sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük zam alacak” dedi. Çelik, “Örneğin kök aylığı 8 bin TL olan bir emekli yüzde 25 zam alırsa 10 bin TL alacak. Zaten aylığı 10 bin TL olduğu için sıfır zam alacak. Bu işin kazananı Hazine olacak. Hazine bu emekli için SGK’ye ödeme yapmayacak. Ancak emekli sıfır zam alabilecek” diye konuştu.

“İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin önemli bir bölümünün sıfır zam tehlikesi var” diyen Çelik, “Bunu önlemek için temmuz ayından önce yasal düzenleme yapılması ve tamamlanan en düşük aylığın en az enflasyon kadar artması gerekir. Olması gereken en düşük aylığın asgari ücret düzeyine çekilmesi. Bırakın asgari ücreti düzeyini en düşük aylık enflasyon kadar artar mı? En düşük aylık 12 bin 500 veya 13 bin olur mu? Zor görünüyor. Emekliler yine 10 bin liralık utanç aylığıma mahkum edilebilir. Ekonomi yönetimi ve kemer sıkma programı bunun için umut vermiyor ama emeklilerin tepkisi hükümete geri adım attırabilir” dedi. Memur ve memur emeklilerinin temmuzda enflasyonun altında zam alacağını vurgulayan Çelik, “Memurlar ve memur emeklileri resmi enflasyona göre değil. Toplu sözleşmeye göre zam alıyorlar. Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan ve Memur-Sen’in ciddi bir itirazının olmadığı 7'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar. Ancak ocak ayında aldıkları yüzde 15 zam 6 aylık resmi enflasyondan düşülecek. Böylece temmuz ayında resmi enflasyonun (eğer enflasyon yüzde 25 olursa) yaklaşık 5,5 puan altında zam alacaklar. Bu durum sonraki 6 aylarda da devam edecek. Diğer bir ifade ile memurlar ve memur emeklileri tartışmalı TÜİK enflasyonu kadar bile zam alamayacak” diye konuştu.

Prof. Dr. Çelik uyarılarına şöyle devam etti: “Memurlara yapılan ilave ödeme memur emekli aylıklarına yansıtılmadığı için memur maaşları ile memur emekli aylıkları arasındaki uçurum daha da artacak. Bunların çözümü var mı? Elbette var. Hükümet yasal düzenleme yoluyla bunun önüne geçebilir ve memurlar ile memur emeklilerinin resmi enflasyonun altında kalmasını engelleyebilir. İlave ödemeyi emekli aylıklarına yansıtabilir. Yaparlar mı? Sanmam. Kemer sıkma politikası buna pek müsait değil. Erken uyarı yapmış olayım. Kısacası temmuz ayında emekliler iyi haberler beklemiyor.”