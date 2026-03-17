Milyonlarca emeklinin beklediği davada AYM’den dikkat çeken karar

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde memurlara verilip memur emeklilerine verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in seyyanen zam başvurusunu gündemine alarak dosyayı esastan görüşme kararı verdi. AYM, tedbir talebini ise reddetti.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, AYM’nin esastan görüşerek vereceği kararın emekliler için kritik önem taşıdığını söyledi. Seyyanen zammın bugün itibarıyla 22 bin lirayı aştığını belirten Gündoğan, 2023’ten bu yana biriken alacağın 500 bin liraya yaklaştığını belirterek, “Emekliler o tarihten beri eksik ödeme alıyor” dedi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Sözcü’de yer alan habere göre Çilesiz, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zam için önce Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Çilesiz, mahkemeden somut norm denetimi için AYM’ye başvuru yapmasını da talep etti. Ancak mahkeme, Çilesiz’in başvurusunu reddetti, AYM’ye de başvuru yapmadı.

Çilesiz bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Avukat Gündoğan, memur emeklisine verilmeyen zammın Anayasa’nın hukuk devleti, eşitlik, Anayasa’nın üstünlüğü, mülkiyet hakkı, ücret emeğin karşılığıdır ve herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir ilkelerine açıkça aykırı olduğunu, bu yönüyle Anayasa’nın 6 maddesine aykırılık tespit ettiklerini belirtti.

ALACAK 500 BİN LİRAYI AŞTI

Avukat Ali Erdem Gündoğan, Çilesiz’in davasını reddeden ve AYM’ye başvuru yapmayan mahkemenin kararını istinaf ettiklerini, emeklilerin daha fazla mağdur olmamaları için de çok uzun sürecek istinaf kararını beklemeden AYM’ye başvuruda bulunduklarını söyledi. Emekliye ödenmeyen seyyanen zammın bugün itibarıyla 22 bin lirayı, 2023’ten bu yana biriken alacağın da 500 bin lirayı aştığını belirtti.

ESASTA GÖRÜŞME NE DEMEK?

Anayasa Mahkemesi kendisine somut veya soyut norm denetimi yolarıyla intikal ettirilen normların öncelikle o normun Anayasa'da belirtilen şekil şartlarına uygun olup olmadığını denetler.

Eğer intikal ettirilen norm Anayasa'da sınırlı sayıda ve sarih biçimde sıralanan bu kurallara uyuyorsa işte o zaman ilgili normun esastan yani anayasanın bütünsel bir bakış açısıyla diğer normlarıyla çelişip çelişmediğine bakılır.