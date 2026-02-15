Milyonlarca emekliye kira desteği: Teklif TBMM’ye sunuldu

Yaklaşık 5 milyon emekli sadece 20 bin TL maaş alabiliyor. Bu 20 bin TL birçok emeklinin kirasını ödeyememesine veya yakacak, yiyecek, giyecek alamamasına neden oluyor. Bu sorunların ortadan kaldırılması için TBMM’ye bir kanun teklifi sunuldu.

Meclis’e sunulan teklif ile emeklilere yakacak yardımı ile kira desteği sağlanması öngörüldü. Teklif yasalaşırsa emeklilere aylık 5 bin TL yakacak yardımı ve asgari ücretin yarısı tutarında kira desteği verilecek.

ANAYASA HATIRLATILDI

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesi devletimizi "sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlarken, 61. maddesi ise "Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara yapılacak yardım ve sağlanacak haklar kanunla düzenlenir" hükmüyle bu kesimin refahını anayasal güvence altına almıştır. Ancak, yaklaşık çeyrek asırdır ülkeyi yöneten AKP iktidarının sosyal güvenlik politikaları, emeklilerimizi korumak bir yana, onları toplumun en mağdur ve yoksul kesimi haline getirmiştir. Özellikle 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, emekli maaşlarının sistematik olarak erimesinin miladı olmuştur. Bu düzenleme ile; AKP iktidarı, emekli aylıklarının hesaplanma yöntemini değiştirerek bağlama oranlarını %70’lerden %28-30 bandına kadar çekmiştir. Bu uygulama, emeklilerin daha fazla çalışıp daha fazla prim ödemesine rağmen daha düşük maaş almasına neden olan adaletsiz bir sistem yaratmıştır. Emekli maaşlarındaki büyümeden alınan payın %100'den %30'a düşürülmesi, emeklileri ülkenin ekonomik büyümesinden dışlamıştır.”

"EMEKLİDEN ÇALINAN REFAHIN EMEKLİYE İADESİ"

“Emeklinin sofrasındaki ekmeği küçülten, ısınma hakkını elinden alan ve kirasını ödeyemez hale getiren piyasacı anlayışın yarattığı tahribat artık sürdürülemez bir noktadadır” denilen gerekçe şöyle devam etti: “Bu kanun teklifi, sadece bir yardım paketi değil. AKP iktidarı eliyle emekliden çalınan refahın, sosyal devlet ilkesi gereği bir nebze de olsa iade edilme girişimidir. Yakacak yardımı ile kış aylarındaki ısınma krizi aşılacak, kira desteği ile mülksüz emeklinin barınma korkusu giderilecek ve emeklinin eline geçen net tutar korunacaktır. Bu düzenlemeler, iktidarın yarattığı ekonomik enkazın altında kalan emeklilerimize nefes aldırmak için elzemdir.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyon’a sevk edildi.