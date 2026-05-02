Milyonlarca emekliye kötü haber: "Hayal-i muhal" diyerek açıkladı!

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, emeklilere tummuz ayında seyyanen zam veya refah payı verilme ihtimali ile ilgili kulis bilgisini paylaştı ve 'hayal-i muhal (imkansız hayal)' yorumunu yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklayacak.

Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor.

2026 yılının ilk üç ayında açık­lanan enflasyon verileri; ocakta %4,84, şubatta %2,96 ve martta %1,94 şeklinde oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Öte yandan emekliler için 'refah payı' ve 'seyyanen zam' talebi de gündemdeki yerini koruyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında kulis bilgilerini aktardı.

"Yıllardır kemer sıkan, 'sabır taşı çatlayan' emeklilerimiz için seyyanen zam veya refah payı bu temmuzda verilecek mi?" diye soran Karakaş, "Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Karakaş, "Yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor. Lafın özü seyyanen zam veya refah payı verilme ihtimali Ankara’da şimdilik uzak bir 'hayal-i muhal' (imkansız hayal) olarak görünmektedir" ifadelerini kullandı.