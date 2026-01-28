Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi teklifi Meclis'e sunuldu: Tutar belli oldu

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin Meclis’e sunulan yasa teklifiyle emekli bayram ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyine çıkarılması teklif edildi.

Emekli bayram ikramiyesi şu anda 4 bin TL. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ne kadar artacağı ise merak konusu. Konuya ilişkin Bakanlıklar çalışırken Meclis’e bir yasa teklifi sunuldu.

"DÜZENLEME ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Teklifin gerekçesinde şunlara dikkat çekildi:

“Türkiye'de emekliler, uzun yıllar boyunca verdikleri emeklerin karşılığında insanca bir yaşam sürmek bir yana, her geçen gün derinleşen bir yoksulluk ve güvencesizlik sarmalına itilmiştir. Bu ağır ekonomik koşullar altında bayram ikramiyesi, emekliler için yalnızca sembolik bir ödeme değil; sosyal devlet anlayışının en temel göstergelerinden biridir. Ancak bugün emeklilere ödenen 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi, mevcut hayat pahalılığı karşısında anlamım yitirmiştir. Bu tutar; ne temel ihtiyaçları karşılamaya, ne de bayramların gerektirdiği toplumsal dayanışma ve paylaşma duygusunu yaşatmaya yeterlidir. Emekliler, bayramlarda torunlarına harçlık verememenin, Ramazan Bayramı’nda şeker alamamanın, Kurban Bayramı’nda kurban kesememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Bayramlar, emekliler için sevinç ve huzur günü olmaktan çıkmış; mahcubiyetin, eksikliğin ve yoksulluğun daha görünür hale geldiği günlere dönüşmüştür. Bu durum, yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda insan onurunu zedeleyen bir tabloyu ifade etmektedir. Sosyal devlet ilkesi, yurttaşların özellikle yaşlılık döneminde insanca yaşam koşullarına sahip olmasını güvence altına almayı zorunlu kılar. Emeklilerin yıllarca ödedikleri primlerin karşılığında bayram günlerinde dahi temel ihtiyaçlarım karşılayamaz durumda olmaları, bu ilkenin açık ihlalidir. Sosyal adaletin, gelir dağılımında hakkaniyetin ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarının tesisi açısından söz konusu düzenleme zorunlu hale gelmiştir.”

KOMİSYON'A SEVK EDİLDİ

İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç tarafından sunulan teklifte Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması istendi.

Teklif Komisyon’a sevk edildi.