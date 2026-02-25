Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: İkramiye için karar verildi, son söz Erdoğan’da

Ramazan ayı devam ederken yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin gündeminde bayram ikramiyesi yer alıyor. 2026 yılı Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması nedeniyle gözler, ikramiye tutarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Hesaplara yatacak tutar merak konusu olmaya devam ederken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin hesapladığı rakamı söyledi. Son anda bir müdahale olmazsa emekli sürpriz olmayan bir ikramiye alacak ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale etmesi durumunda iki rakam daha gündeme gelebilir.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİNDE NET RAKAMI VERDİ

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak başlatıldı. Ancak tutar herhangi bir endekse ya da yeniden değerleme oranına bağlanmadığı için artışlar dönemsel kararlarla belirlendi.

Süreç içinde rakamlar şu şekilde güncellendi:

2018-2020: 1.000 TL, 2021: 1.100 TL, 2023: 2.000 TL, 2024: 3.000 TL, 2025: 4.000 TL

Mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon dikkate alınarak yapılan uzman tahminleri hemen hemen aynı rakamı işaret ediyor. İsa Karakaş'ın aktardığına göre de Ankara kulislerinde ekonomi yönetiminin, bütçe dengeleri ve dezenflasyon süreci nedeniyle artış oranını yüzde 25 seviyesinde tutabileceği ifade ediliyor.

Bu senaryoya göre ikramiye tutarının 5.000 TL’ye yükseltilmesi ihtimali güç kazanmış durumda.

Daha önceki zamlarda sürpriz müdahalelerde bulunan Erdoğan'ın müdahale ihtimaline dikkat çeken Karakaş, son aşamada 5 bin 500 TL ya da düşük ihtimalle 6 bin TL seviyelerinin de gündeme gelebileceğini söyledi.