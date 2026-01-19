Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Maaş farkları ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye yükseltecek teklif geçen hafta Komisyon’dan geçti. Teklifin bu hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

Milyonlarca emekli enflasyondan kaynaklanan yüzde 12,19 oranında zamlı maaşlarını ise 17 Ocak itibarıyla almaya başladı.

Ancak kanun teklifi henüz Meclis Genel Kurulu'ndan geçmediği için şu anda en düşük maaş hala 16 bin 881 TL seviyesinde.

Yaklaşık 5 milyon emekli 20 bin TL'nin altında maaş alacak.

SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak arasında alacak. Yasa bu tarihler arasında yürürlüğe girerse birçok emekli 20 bin TL ayalık alabilecek. Ancak milyonlarcası ise bundan faydalanamayacak.

En düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye yükseltecek kanun teklifi bu hafta içinde Genel Kurul'dan perşembe gününe kadar geçeceği düşünülüyor. Teklif geçtikten ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükselecek. Ancak maaşını eksik alanlar için daha sonra farklı bir süreç başlayacak. Aradaki farkın ne zaman yatacağı ise merak ediliyor.

Daha önceki dönemlerde de benzer durumlar yaşanmış ve maaş farkı takip eden ay içerisinde ödenmişti. Yani bu ay içerisinde 20 bin TL altında maaş alanlar şubat ayında aradaki farkı alabilecek.