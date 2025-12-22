Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Meclis'e kanun teklifi verildi

CHP kamu çalışanları ve emeklilerin derinleşen geçim sorunlarına karşı korunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kapsamlı bir kanun teklifi sundu. Teklifte, giyecek yardımı ile yakacak ve enerji desteği öngörülüyor.

İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın sunduğu kanun teklifine göre, kamu çalışanlarına her yıl ocak ayında bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin TL giyecek yardımı verilmesi planlanıyor. Kılıç, giyecek giderinin kamu görevlileri için bir tercih değil, kamusal hizmetin gereği olan zorunlu bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Teklif kapsamında, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayacak şekilde kamu çalışanları ve emeklilere yıllık 20 bin TL yakacak ve enerji desteği sağlanması öngörülüyor. Amaç, özellikle kış aylarında artan enerji maliyetlerinin sabit gelirli kesimler üzerindeki yükünü hafifletmek.

GEREKÇE AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Kanun teklifinin gerekçesinde Türkiye'deki ekonomik tabloya dikkat çeken Kılıç, açlık sınırının 29.828 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 97.159 TL'ye yükseldiğini hatırlattı. Buna karşın en düşük emekli aylığının 16.881 TL'de kaldığını belirtti.

Teklifin finansmanına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Kılıç, kaynak sorununun olmadığını belirterek şunları söyledi:

'Kaynak; saray bütçesindedir, örtülü ödenektedir, garanti ödemelerindedir, vergi aflarıyla silinen patron borçlarındadır. Bu ülkede kaynak yok değil, kaynak adaletsiz dağıtılmaktadır.