Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Meclis’e kanun teklifi

En düşük emekli aylığının sene başında sadece 20 bin TL’ye yükselmesi ve bu aylığı alan emeklilerin sayısının da 5 milyona yaklaşması tartışılmaya devam ediyor.

Emekliler maaşlarının yükselmesini isterken çalıştığı dönemde daha fazla prim ödeyen ancak aldığı maaş oransal en düşük emekli maaşı kadar artmayan emekliler de şikayet ediyor.

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle emekli aylıklarının prim gün sayısına göre kademeli bir biçimde farklılaştırılması, artışların seyyanen değil oransal esaslara göre yapılması öngörüldü.

EK MADDE ÖNERİLDİ

Teklifle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenmesi öngörülen 25’inci maddede şunlar önerildi:

“5.000 ila 5.999 gün arasında prim ödeyenler için mevcut aylık tutan esas alınır. 6.000 ila 6.999 gün arasında prim ödeyenlerin aylıkları %10 oranında artırılır. 7.000 ila 7.999 gün arasında prim ödeyenlerin aylıkları %20 oranında artırılır. 8.000 ila 8.999 gün arasında prim ödeyenlerin aylıkları %30 oranında artırılır. 9,000 gün ve üzeri prim ödeyenlerin aylıkları %40 oranında artırılır. Bu madde kapsamında yapılacak artışlar, aylığın hesaplandığı tarihteki mevcut tutar üzerinden uygulanır ve kalıcı nitelik taşır.”

“EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

Teklifin gerekçesinde şunlar ifade edildi:

“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında bağlanan emekli aylıklarının belirlenmesinde, prim ödeme gün sayısı ile aylık tutarları arasındaki ilişki zaman içinde zayıflamıştır. Özellikle son yıllarda uygulanan seyyanen (sabit tutarlı) artışlar, farklı prim gün sayısına sahip sigortalılar arasında aylık farklarını daraltmış; daha fazla prim ödeyen sigortalıların sistem içindeki kazanımlarını azaltarak hakkaniyet ilkesini zedelemiştir.

Mevcut uygulamada, düşük aylık alan emekliler açısından seyyanen artışlar yüksek oranlı artış anlamına gelirken, yüksek aylık alan emekliler için aynı artış çok daha düşük oransal karşılık doğurmaktadır. Bu durum, eşitlik ilkesine uygun görünse de gerçekte adil olmayan sonuçlar üretmekte ve prim esaslı sosyal güvenlik sisteminin temel mantığıyla çelişmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve adaletinin sağlanabilmesi için, ödenen prim ile alınan aylık arasında güçlü bir bağ kurulması gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile emekli aylıklarının prim gün sayısına göre kademeli biçimde farklılaştırılması, artışların seyyanen değil oransal esaslara göre yapılması ve düşük aylıklı emeklilerin korunması amaçlanmaktadır.”

İYİ Parti tarafından sunulan teklif Komisyon'a sevk edildi.