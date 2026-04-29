Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: SGK'den "maaş" hamlesi

Sigortalı bir çalışan emeklilik dilekçesini verdiğinde; 4/1-a, 4/1-b veya 4/1-c statüsü fark etmeksizin tüm koşulları sağlamış kabul ediliyor. Ancak aylık bağlandıktan sonra gerekli şartların gerçekte oluşmadığı belirlenirse Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devreye girerek çeşitli işlemler uyguluyor.

Şartları taşımadığı halde maaş aldığı tespit edilen sigortalıların aylıkları derhal kesiliyor. Bu kapsamda yapılan tüm ödemeler "yersiz ödeme" sayılarak faiziyle birlikte geri talep ediliyor.

Özellikle 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında bulunan kamu görevlilerinde ise emeklilik işlemi iptal edilerek, kişinin mağdur olmaması amacıyla eski görevine iadesi sağlanıyor.

YENİDEN MAAŞ BAĞLANMASI NASIL OLUR?

SGK uzmanı İsa Karakaş’ın köşe yazısına göre, maaşı kesilen sigortalılar için süreç tamamen sona ermiyor. Şartların durumuna göre farklı uygulamalar devreye giriyor:

·Hata tespit edilmeden önce emeklilik şartları tamamlanmışsa, yeni bir başvuruya gerek olmadan maaş yeniden bağlanabiliyor.

·Hata tespit edildiğinde şartlar henüz tamamlanmamışsa, eksiklerin giderilmesi bekleniyor.

Kritik nokta: Şartlar tamamlandığında sigortalının mutlaka yeni bir dilekçe vermesi gerekiyor. Aylık ödemesi, bu dilekçeyi izleyen ayın başından itibaren başlatılıyor.

YANLIŞ STATÜDEN BAĞLANAN MAAŞLAR

Bazı durumlarda hatanın kaynağı sigortalı değil, kurum işlemleri olabiliyor. Yanlış statü üzerinden (örneğin Bağ-Kur yerine SSK) maaş bağlanması halinde farklı bir süreç izleniyor.

Emeklilik sonrasında ortaya çıkan geçmiş prim borçları, emeklilik hakkını tamamen ortadan kaldırmıyorsa aylığın kesilmesine neden olmuyor. Bu durumda "sülüs" (1/3) kuralı devreye giriyor.

Borç tutarı, sigortalının aldığı maaşın üçte biri oranında her ay kesilerek tahsil ediliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin 2021 yılında aldığı karar doğrultusunda SGK, kendi hatalarından kaynaklanan durumlarda vatandaşın mağdur edilmemesini esas alıyor.

Emeklilik başvurusu öncesinde hizmet dökümü ve yaş hesaplamalarının dikkatle kontrol edilmesi, ileride ortaya çıkabilecek mali yüklerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.