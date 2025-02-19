Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zamlı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.

Bu yıl mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak olan emekliler için ikramiye miktarları 21 Şubat'taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınacak.

Geçen yıl bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltilmiş ve emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapılmıştı. İkramiyeler ile ilgili kamuoyunda uzun zamandır 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında bir rakam konuşuluyor.

NE KADAR OLACAK?

Emekli ikramiyelerine yüzde 30 artış yapılırsa 3 bin 900 liraya yükselecek. Bu oran yüzde 35 olursa 4 bin 50 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde 4 bin 200 liraya çıkacak. Zam oranı yüzde 50 olursa da 4 bin 500 liraya yükselecek.

Öte yandan emeklilere, haziran ayında yüzde 15,75 zam yapılmıştı. İkramiyeler, bu oranda artırılırsa 3 bin 472 liraya çıkacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar ikramiye alabiliyor. 1 Mart itibarıyla emekliliğe hak kazananlar da ikramiye alabilecek.

Kaynak: ekonomim.com