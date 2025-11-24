Milyonlarca euro tek şirkete gitti: Sığır ithal, satıcısı yerli!

Kesimlik canlı sığır ithalatında kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin dikkat çekici bilgiler açığa çıktı.

Bahadır Özgür’ün halktv.com.tr'de yayımlanan yazısına göre, Et ve Süt Kurumu (ESK) 2023 yılı içinde beş ayrı sözleşmeyle toplam 13 bin baş kesimlik sığır ithal etti ve bu alımlar için 22 milyon 535 bin euro ödedi.

Özgür’ün aktardığına göre sözleşmelerin tamamı, sahibi Koletich Laszlo Attila olan Livestock Agent Hungary adlı Macaristan merkezli şirket üzerinden yapıldı.

İlk yapılan sözleşme ve Çanakkale’de kurulan şirket (Fotoğraf: halktv.com.tr)

Özgür, bu şirketin “yabancı görünümlü yerli” olduğunu belirtti.

Özgür, "Ne var ki, şirket aslında yerli ve milli! Çünkü Koletich Laszlo Attila önce 2018’de, Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’nde Osman Kuş ile ortak Livestock Turkey Trade Hayvancılık’ı kurdu. Hemen bir yıl sonra da aynı isimler bu sefer Macaristan’da Livestock Agent Hungary adlı şirketi kurdular. Ve Türkiye’ye kesimlik sığır ithalatına başladılar…" diye yazdı.

2019’da aynı isimlerin Macaristan’da kurduğu şirket (Fotoğraf: halktv.com.tr)

Bahadır Özgür'ün aktardığına göre; ESK ile ilk sözleşme 13 Ocak 2023’te imzalandı. 2500 baş sığır alındı. Ödenen para 4 milyon 60 bin euro. İkinci sözleşme 1 Mart 2023 tarihli. Macaristan, Çekya, Slovakya menşeli 2000 baş kesimlik sığır için 3 milyon 500 bin euro ödendi.

Üçüncü sözleşme 11 Nisan 2023 günü imzalandı. Aynı ülkelerden getirilen 2500 baş sığır için ödenen para 4 milyon 375 bin euro. 18 Mayıs 2023 tarihli dördüncü sözleşmenin kapsamı 2000 baş ve ödenen para da 3 milyon 500 bin euro. 8 Eylül 2023’teki son sözleşme ile 4 sevkiyatta getirilen 4000 baş sığıra da 7 milyon 100 bin euro ödendi.

BEŞ SÖZLEŞME, TEK ŞİRKET

Özgür’ün ortaya koyduğu sözleşme takvimi şöyle:

• 13 Ocak 2023: 2.500 baş – 4.060.000 euro

• 1 Mart 2023: 2.000 baş – 3.500.000 euro

• 11 Nisan 2023: 2.500 baş – 4.375.000 euro

• 18 Mayıs 2023: 2.000 baş – 3.500.000 euro

• 8 Eylül 2023: 4.000 baş – 7.100.000 euro

• Toplam ödeme: 22.535.000 euro.