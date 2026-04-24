Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar

İstanbul’da bir klinikte çalışan işçinin, işten çıkarılırken özetle, "Fesih bildirimini imzalamıyorum, o halde geçersizdir” şeklindeki iddiasına binaen ihbar tazminatı alıp alamayacağı tartışması Yargıtay’a taşındı.

İstanbul Anadolu 52. İş Mahkemesi’nde görülen davada işçi, iş sözleşmesinin ihbar süresi tanınmadan feshedildiğini öne sürerek tazminat talep etti.

İşveren ise feshin süresinde bildirildiğini ancak işçinin imzadan kaçındığını, bu durumun da tutanakla kayıt altına alındığını savundu.

YEREL MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

İlk Derece Mahkemesi, işverenin feshin haklılığını ispatlayamadığı ve işçinin ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Adalet Bakanlığı, kararı ‘kanun yararına temyiz’ etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Karar Yargıtay tarafından "hukuki hata" gerekçesiyle bozuldu.

Yüksek Mahkeme, bozma kararında işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen şu kritik ilkelere dikkat çekti:

“İşçi fesih bildirimini imzalamasa dahi, imzadan imtina edildiğine dair tanıklar huzurunda tutulan tutanak, tebliğ hükmündedir.

Mahkemeler, talep edilmeyen kalemler (örneğin kıdem tazminatı) üzerinden kıyaslama yaparak hüküm kuramaz.”

İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Kararı İstanbul Ticaret gazetesindeki köşesinde yorumlayan SGK Uzmanı İsa Karakaş şunları aktardı:

“İşçiler için: Tebligatı imzalamamak, feshin hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Eğer işveren usulüne uygun tutanak tutmuşsa, ihbar süresi işlemeye başlar. Zira işveren fesih bildirimini usulüne uygun tebliğ ederse (tutanakla bile olsa) ihbar tazminatı alamazsınız. İmzayı reddetmek sizi korumaz. Gereksiz yere avukat ve mahkeme masrafları ödemek zorunda kalırsınız.

* İşverenler için: Karardan işverene çıkan mesajı şu şekilde özetleyebiliriz: “Fesih bildirimini yazılı yap, işçiye imzalatamıyorsan mutlaka tutanak tut ve tanık bulundur.” Bu bağlamda bildirim önelleri ve bu önellerin kullandırılması, iş arama sürelerinin kullandırılması ve fesih bildiriminde bulunurken bildirimin işçi tarafından imzalanmaması veya uyuşmazlık vuku bulunması halinde tanık huzurunda tutanak tutmak ve ihbar sürelerini ve iş arama sürelerini (İş Kanunu madde 17) tam olarak kullandırmak işverenleri yüklü tazminatlardan kurtarır.”