Milyonlarca kamu emekçisini ilgilendiren teklif belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren hükümetin zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere saat 18.30'da bir araya geldi.

Hükümetin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaşıldı. Buna göre ​2026 yılı için ilk altı ay %11, ikinci altı ay %7 zam teklif edildi; ​2027 yılı için ise ilk altı ay %4; ikinci altı ay %4 oranında artış teklif edildi.



Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi.