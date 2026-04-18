Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal "depozito" kararı

Yargıtay, yıllar içinde enflasyon ve kira artışlarıyla eriyen depozito tutarlarının güncel kira bedeli baz alınarak kiracıya iade edilmesine hükmetti. Karar, özellikle uzun süreli kiracılık durumlarında, kiracıların düşük meblağlarda depozito iadesi almaktan kaynaklanan ciddi mağduriyetlerini ortadan kaldırıyor.

Emsal kararın temeli olan dava 1993 yılına kadar uzanıyor. Bu tarihte kiraya giren bir kişi, başlangıçta 15 lira depozito ödedi.

2014 yılında evden ayrılırken aynı tutarı değil, güncel kira bedeli üzerinden depozitosunu geri almak için yargıya başvurdu. Yargıtay’ın verdiği emsal karar, kiracının güncel kira bedeli üzerinden depozitosunun ödenmesine hükmetti.

NASIL UYGULANACAK?

Karara göre depozito iadesinde uygulanacak yöntem şöyle:

1. Oranın belirlenmesi: Sözleşmenin başlangıcındaki kira bedelinin, depozito bedeline olan oranı tespit edilir.

2. Güncel kiraya uygulama: Bulunan bu oran, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihteki kira parasına tatbik edilerek güncel değer bulunur.

2015’te kira 1.000 TL, verilen depozito 3.000 TL → oran 1/3 (depozito kiranın 3 katı)Kiracı çıkarken son kira 20.000 TL iseİade edilecek depozito: 20.000 × 3 = 60.000 TL

Yargıtay kararında, “Kiracıya ödenecek depozito, ödediği kira bedeliyle orantılı ve güncel olmalı” ifadelerine yer verildi. Buna göre, yıllar önce ödenen depozito, enflasyon ve kira artışları nedeniyle değer kaybetse de, kiracıya iade edilirken güncel kira bedeli dikkate alınacak.