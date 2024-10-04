Milyonlarca kişiyi açlığa sürükleyen Saray rejimi

Emek Servisi

DİSK Ankara’da “Büyük İşçi Buluşması” mitingi düzenledi. Mitinge yurdun dört bir yanından işçiler katıldı. DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaların “Artık Yeter, geçinemiyoruz" sloganıyla Anıtpark’ta düzenlediği miting için ülkenin Ankara'ya gelen işçiler, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde toplanarak Anıtpark'a doğru yürüdü.

DİSK bando takımı da eşlik ettiği yürüyüş boyunca DİSK üyeleri “Ölen: İşçi; Ölüm Sebebi: Vergi Dilimi”, “Son sözleri vergide adalet gelirde adalet idi” ve “Rahmetli çok vergi öderdi” yazılı temsili bir tabut taşıdı. Üç işçi vergi politikalarını Azrail ve vampire benzeterek alana kostümler giyerek çıktı. Mitingde konuşan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından hazırlanan adaletli bir vergi sistemi için yapılması gereken düzenlemeleri içeren 5 maddelik yasa tasarısının TBMM’den oy birliği ile geçmesi için milletvekillerine çağrıda bulundu.

Çerkezoğlu, ''Yaşadığımız bu kara tablonun nedeni ülkeyi 22 yıldır yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihinin sonucudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında adım adım inşa edilen tek adam rejiminin sonucudur. Bu kara tablonun, milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden Saray rejimidir. Daha bugün açıklandı enflasyon rakamı. Buna inanan var mı? Çarşıda, pazarda enflasyonun düştüğünü gören var mı? Enflasyonun nedeni ücret diyorlar. Koca bir yalan arkadaşlar bu. Bu ülkede enflasyonun nedeni şirketlerin aşırı karları. Biz vergimizi verirken milyonlar kar eden ve vergilerini sıfırladığınız şirketler, bankalardır enflasyonun nedeni'' diye konuştu.