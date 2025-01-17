Milyonlarca lira denize döküldü

AKP iktidarının uzmanlara kulak tıkayan bilimden uzak tavrı, kamu kaynaklarının çarçur olmasıyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de doldurularak yapımına başlanan 800 yataklı şehir hastanesinin inşaatında yaşananlar, iktidarın kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunun çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu.

Tüm uyarılara karşın hastane için yapılan ve Kasım 2023’te yaşanan fırtınada zarar gören deniz dolgusunun onarımı için harcanması öngörülen toplam kaynak hesaplandı.

YARIM MİLYAR TL HARCANDI

Rize’de yapımına devam edilen şehir hastanesinin inşa süreci yılan hikâyesine döndü. Uzmanların uyarılarını yok sayan tavır ve öngörüsüzlük, hastanenin maliyetinin 9 milyar TL’yi aşmasına neden oldu. Rize Şehir Hastanesi için denizin doldurulmasına yönelik proje, 31 Aralık 2020’de 555 bin TL karşılığında bir mühendislik firmasına çizdirildi. Projenin çiziminin tamamlanmasının ardından denizin doldurulmasına 14 Aralık 2021 tarihinde başlandı. Deniz dolgusunun maliyetinin 489 milyon 8 bin TL olduğu bildirildi. Toplam 800 yataklı planlanan hastanenin, ‘‘tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmeti için 16 Aralık 2022’de 639 bin TL’lik bir anlaşma daha yapıldı.

Şehir hastanesinin inşaatına yönelik yapım ihalesi ise 16 Kasım 2023 tarihinde sonuçlandı. İhale kapsamında zemin iyileştirmesi ve bina yapım işlerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Yapım maliyeti ise 8 milyar 598 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Hastanenin yapım sürecinde harcanan para bunlarla da sınırlı kalmadı. Karadeniz genelinde Kasım 2023’te yaşanan fırtına ile yükselen dalgalar, Rize Şehir Hastanesi için yapılan deniz dolgusuna hasar verdi. Deniz dolgu alanının onarılması için genel bütçeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2024 yılında 500 milyon TL ödenek aktarıldığı belirlendi. Ödenek, “dolgu alanın güçlendirilmesi” amacıyla kullanıldı. Denize dökülen dolgu alanın güçlendirilmesi için kullanılan kaynağın 500 milyon TL ile de sınırlı kalmayacağı öğrenildi.

Rize Şehir Hastanesi’nin deniz dolgu alanının onarımı için 2025 yılı bütçesinden de 450 milyon TL ayrıldığı kaydedildi. Kamu yatırımlarına yönelik mali tablolar, dolgu alanın onarımına 2026-2028 döneminde de devam edileceğini ve toplam 3 milyar 135 milyon TL’lik ödenek kullanılacağını ortaya koydu.

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2023 İHALESİ TAMAMLANDI

Yapım ihalesi 16 Kasım 2023’te sonuçlanan hastanenin yapım maliyeti 8 milyar 598 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Dolgu alanın onarımına 2026-2028 döneminde devam edileceğini, 3 milyar 135 milyon TL’lik ödenek kullanılacağı belirtildi.