Milyonlarca lira ek komisyon toplamıştı: Mahkemeden TÜVTÜRK için emsal karar

Araç muayenesinde ek komisyon alan TÜVTÜRK'e yönelik tepkiler sürerken mahkemeden konuya ilişkin emsal bir karar çıktı. Mahkeme tüketici lehine karar verdi.

Giresun'da yaşayan bir yurttaş, TÜVTÜRK'ün araç muayene işlemleri sırasında kendisinden kestiği 88,71 TL'lik ek komisyon ücretini geri almak için Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

Araç sahibinin başvurusunda, "5464 sayılı Kanun'un 17. Maddesine göre; üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır" ifadelerine yer verildi.

TÜKETİCİ HAKLARI İHLAL EDİLDİ

Mahkeme, bu başvuruya dayanarak, alınan hizmete ilişkin yapılan ek ödemenin hukuksuz olduğuna karar verdi. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre kredi kartı ile yapılan ödemelerde, fazla ücret alınmasının tüketicinin haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, emsal niteliğinde bir karar vererek araç sahibini haklı buldu ve TÜVTÜRK'ün bu ek ücretin iadesine hükmetti.

TÜVTÜRK'ün, ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilen bu ek ücretin yasal olduğu yönündeki savunması ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Tüketici Hakem Heyeti, yapılan incelemeler sonucunda bu komisyon "ayıplı hizmet" kapsamına girdiğini belirtti ve benzer şikayetlerin daha önce de gündeme geldiğini vurguladı.

TÜVTÜRK TAHMİNİ 240 MİLYON LİRA EK ÜCRET TAHSİL ETTİ

Araç muayene işlemleri sırasında kredi kartı ile yapılan ödemelerden ek ücret talep eden TÜVTÜRK, bu uygulamasıyla son 1 yılda araç sahiplerinden tahmini 240 milyon TL ek ücret tahsil etti.

Bu emsal karar, benzer durumda olan binlerce araç sahibinin hak arama sürecini de etkileyecek.

Kaynak: ekonomim.com