Milyonlarca liralık cihazlar çürümeye terk edilmiş: 11 diyaliz cihazı 2,5 yıl depoda bekletilmiş!

HABER MERKEZİ

Muğla Seydikemer Hastanesi envanterine kayıtlı 11 adet diyaliz cihazının 2,5 yıldır depoda bekletildiği, cihazların, diyaliz ünitesinde bulunması gereken arıtma sistemi kurulmadığı için hiç kullanılmadığı öğrenildi.

Diyaliz ünitesinde bulunması gereken arıtma sistemi kurulmadığı için cihazların depolarda tutulduğu iddia edildi. Bu süreçte bölgede diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan hastalar başka merkezlere yönlendirildiği, sıra beklediği, yollarda zaman ve sağlıklarını kaybettiği belirtildi. Milyonlarca lira değerindeki cihazların çürümeye terk edilmesi tepki çekti.

Yerel basında “Seydikemer’de sağlık skandalı” olarak duyurulan olay, yeni İl Sağlık Müdürü’nün denetimleri sırasında gün yüzüne çıktı. Arıtma sistemi temin edilene kadar cihazlar geçici olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fethiye Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

BAKAN NE İŞ YAPAR?

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, yaşanan skandalı TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na tepki gösteren Uzun “İnsanlar tedavi için sıra beklerken, milyonlarca liralık cihaz depoda bekletildi. Sebebi basit bir arıtma sisteminin kurulmaması! Bunun adı ihmaldir, sorumsuzluktur. Bu sorumsuzluk 2.5 yıldır sürerken 81 il müdürü, bakan yardımcıları, daire başkanları, genel müdürleri olan Sağlık Bakanlığı hangi işle meşguldür. Tüm bunlar olurken Sağlık Bakanı ne yapmaktadır. Bu süreçte kaç hastamız mağdur oldu? Arıtma sisteminin maliyeti neydi? Neden karşılanmadı? Bu rezaletin sorumlusu kim? Kamu kaynaklarının böyle heba edilmesinin hesabı sorulacak" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

CHP’li Uzun, benzer şekilde atıl durumda bırakılmış tıbbi cihazların ülke genelinde araştırılması ve sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. “Hastalar mağdur olurken, cihazlar tozlu depolarda bekleyemez. Bu anlayış değişene kadar takipçisi olacağız” diyen Uzun, Memişoğlu’na şu soruları yöneltti:

^"Seydikemer Devlet Hastanesi envanterine kayıtlı 11 adet diyaliz cihazı hangi tarihte satın alınmış ve teslim alınmıştır? Bu cihazlar teslim alındıktan sonra neden 2,5 yıl boyunca depoda bekletilmiştir? Diyaliz ünitesi için gerekli arıtma sisteminin kurulmama gerekçesi nedir? Söz konusu arıtma sisteminin temin ve kurulma maliyeti nedir? Bu maliyetin karşılanamamasının nedeni bütçe yetersizliği midir, yoksa idari ihmaller midir?Cihazların kullanılmadığı dönemde Seydikemer ve çevresinde diyaliz tedavisi gören hastalar başka merkezlere mi yönlendirilmiştir? Bu süreçte kaç hasta mağdur olmuştur?Cihazların depoda bekletildiği süre boyunca bakım ve garanti koşulları nasıl korunmuştur? Bu ihmale dair Bakanlığınız veya ilgili denetim birimlerince idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır?Benzer şekilde atıl bırakılmış tıbbi cihazların bulunduğu başka hastaneler var mıdır? Bundan sonra tıbbi cihazların zamanında hizmete alınması için ne tür tedbirler alınacaktır?"