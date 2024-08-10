Milyonlarca memuru ilgilendiriyor: KDK'den yıllık izin kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), milyonlarca memuru ilgilendiren bir karara imza attı. Bir kamu görevlisinin başvurusunu değerlendiren kurum, "izinler en fazla üçe bölünür" genelgesinin iptalini istedi. Kurum, "Yıllık izinlere bölme sınırı konulamaz" dedi.

Sabah'ın haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) çalışan bir personel yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapmak istedi. Ancak genel müdürlük yıllık izinlerin ancak "üç parçaya bölünebileceğini" belirtti. Personel "mağduriyet yaşadığını" belirterek konuyu KDK'ye taşıdı.

DÜZENLEME İPTAL EDİLDİ

KDK de başvuruyu işleme alıp inceleme başlattı. KDK uzmanları, inceleme kapsamında KGM ile temasa geçerek izahat istedi.

Müdürlük kararında ısrarcı oldu. KDK ise hukuk, hakkaniyet ve insan haklarına uygunluk yönünde ele aldığı "yıllık iznin bölünmesi" konusunda kamu çalışanlarından yana tavır koydu.

KDK çalışanların anayasal ve yasal haklarına dikkat çekerek "Başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat ve yargı kararları incelendiğinde, KDK olarak yaptığımız değerlendirme neticesinde, izinlerin bölümler halinde kullanılması açısından en çok üçe bölünebileceği düzenlemesinin ilga (iptal) edilerek izin süresinin bölümler halinde kullandırılması bakımından bir sayı sınırlaması getirilmemesine ilişkin düzenlemenin amacının iznin esnek olarak kullanılabilmesine imkân sağlaması" tespitini yaptı.

DÜZELTME İÇİN 30 GÜN SÜRE

KDK, ilettiği yazıda, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurum içi uygulamasını belirlemek adına yürürlükte olan Yıllık Ücretli İzin Uygulaması konulu iç genelgesinde izinlerin bölümler halinde kullandırılması bakımından meri mevzuata uygun düzenleme yapılması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmasına, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin 30 gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verildi" görüşüne yer verildi.