Milyonları götürüyorlar, tek bir önlem almıyorlar

Haber Merkezi

Dağıtım şirketlerinin ihmalkar davranışı insanların hayatını tehlike atmaya devam ediyor. İzmir’de iki kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin iddianame hazırlanırken benzer bir olay da Antalya’da yaşandı. Malatya’da geçen ay elektrik akımına kapılarak hayatını yitiren Nihat Güney’in ailesi ise olayın araştırılmasını istedi.

İzmir'de yağmur sırasında yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Ercan, Dağıtım Sistem İşletme, Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan ve İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi ile eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu’nun da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

30 Temmuz’da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan Nihat Güney hayatını kaybetti. Güney'in ölümünün ihmal kaynaklı olabileceğini belirten aile yakınları olayın araştırılmasını istedi. Aydınlatma direğinde kaçak olabileceği belirtildi.

YARALI KURTULDU

Son olarak Antalya’da bir kişi evinin bahçe kapısındaki sürgülü demir kapıyı açarken elektrik direğinden kopan telin kapıya isabet etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.

Olay, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde oturan Cemil Bıçakçı, evinin bahçesinden çıkmak için sürgülü demir kapıyı açtığı sırada elektrik teli kopup kapıya geldi. Bıçakçı akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yeri sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bıçakçı’yı tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürdü. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlatırken, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli de düşen elektrik telini yeniledi.