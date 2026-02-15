Milyonları ilgilendiren düzenleme: Emekli aylıkları yeniden şekilleniyor

Hükümetin, emekli maaş sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek için yeni formüller üzerinde çalıştığı iddiaları öne çıkıyor. Zam hesaplamasından aylık bağlama sistemine kadar birçok başlık masada.

Mevcut sistemde emekli aylıkları üç ayrı döneme göre hesaplanıyor: 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası çalışma süreleri farklı kriterlerle değerlendiriliyor. Her dönem için farklı aylık bağlama oranları ve katsayılar uygulanıyor. Maaş hesaplamasında sigortalının ödediği prim tutarı ve prime esas kazançları temel alınırken; aylık bağlama oranı, güncelleme katsayısı, önceki yılın enflasyon oranı, büyümenin yüzde 30’u ve içinde bulunulan yılın enflasyon verileri de hesaplamaya dahil ediliyor.

TEK FORMÜLLÜ SİSTEM

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hazırlıkları süren yeni modelde mevcut karma yapının sadeleştirilmesi hedefleniyor. Üç ayrı dönem üzerinden yapılan hesaplama yerine tek formüllü bir sistem üzerinde duruluyor.

Bu modelde, yatırılan primler esas alınarak sabit bir aylık bağlama oranı uygulanması seçenekler arasında yer alıyor. Zam sisteminde ise tüm emekliler için ortak bir artış modeli oluşturulması ya da aylık enflasyona endeksli artış yapılması alternatifleri değerlendiriliyor.

GÜNCELLEME KATSAYISI VE TABAN MAAŞ

Güncelleme katsayısının her yıl değişen enflasyon ve büyüme verilerine bağlı olması nedeniyle oluşan farklılıkların giderilmesi için sabit bir model üzerinde çalışılıyor. 2019’dan bu yana uygulanan taban maaş sistemi de yeni düzenlemeler kapsamında ele alınıyor.

Taban maaş uygulamasının düşük gelirli emekliler açısından koruyucu etkisi sürerken, kök maaşı taban seviyeye yakın olanlar için yeni kademeli artış formülleri gündemde bulunuyor.

Yeni düzenleme başlıkları arasında SSK ve Bağ-Kur aylık bağlama sistemlerinin eşitlenmesi ve Bağ-Kur’da 9 bin gün olan prim şartının 7 bin 200 güne düşürülmesi de yer alıyor. Emekli maaş sisteminde yapılacak olası değişikliklerin, milyonlarca kişinin gelir yapısını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemelerin Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor.