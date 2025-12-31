Milyonları ilgilendiriyor: 1 Ocak 2026'da her şey zamlanacak

Ekonomi yönetiminin yeni yıl için aldığı kararların ardından gider kalemlerindeki değişiklikler belli oldu.

Hemen her kalemde zamlı fiyatların uygulanacağı 1 Ocak'a kısa bir süre kala yılın nasıl geçeceğine dair tablo netleşti. Zamlı fiyat tarifeleri belli oldu.

Günlük hayatımızı etkileyen birçok kaleme 1 Ocak 00.00’da yeni zamlar gelecek.

TRAFİK CEZALARI

Trafik cezaları, yüzde 25,49 oranında yükselecek. Kırmızı ışıkta geçme ve trafikte telefon ile konuşma cezası 2 bin 719 liraya, hız sınırını yüzde 50'ye kadar aşmanın cezası 5 bin 662 liraya, alkollü araç kullanma cezası 11 bin 629 liraya çıkacak.

Zorunlu trafik sigortasında ise araç filosu olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçelerde artık 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlandırması yapılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yön geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 795 TL'den 995 TL'ye yükseltildi.

KREDİ KARTLARI

Merkez Bankası kararıyla yeni yılda kredi kartı faizlerinde indirime gidildi. Kredi kartı faizlerine yaklaşık 0,25 indirim uygulanacak. 30 bin lira ve altında kredi kartı borçlarına azami faiz oranı yüzde 3,75 olarak uygulanacak. 30 bin ila 180 bin lira arasındaki borçlarda ise bu oran yüzde 3,75 olacak. 180 bin lira ve üzeri borçlarda ise faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans kullanımında ise faiz oranı yüzde 4,25 olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 1 Ocak 2019'da hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Başlangıçta 25 kuruş olarak belirlenen poşet bedeli, 2026 yılı itibarıyla 1 lira olacak.