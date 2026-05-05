Milyonları ilgilendiriyor: AKP'den ara zam açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı verileriyle enflasyonun yıllık bazda yüzde 32,37’ye tırmanması, milyonlarca ücretli çalışan ve emeklide ek zam beklentisi yarattı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında bu konuda açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının, nisan ayı enflasyonunun aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olarak açıklanması üzerine ara zam taleplerini hatırlatarak, "Ara zamla ilgili olarak sizin görüşünüzde bir çalışma var mı?" sorusuna, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" yanıtını verdi.

PETROL FİYATLARINI BAHANE ETTİ

Güler, enflasyondaki artışın nedenlerine ve ara zam konusuna ilişkin değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

"Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu, artışına sebebiyet verdi. Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlilerimizi, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; onu da ifade etmek isterim."