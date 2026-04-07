Milyonları ilgilendiriyor: Araç sigortalarına zam geldi

Türkiye’deki tüm otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet kullanıcılarını doğrudan etkileyen zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarları artırıldı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından duyurulan Nisan ayı tarifesiyle birlikte, poliçe maliyetleri bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,7 oranında artış gösterdi.

Açıklanan yeni tabloya göre, İstanbul’da 4’üncü basamaktan (standart risk grubu) trafik sigortası yaptırmak isteyen bir otomobil sahibi, en az 18 bin 14 lirayı gözden çıkarmak zorunda. En riskli grup olan sıfırıncı basamaktaki sürücüler için bu rakam 54 bin 41 liraya kadar tırmanırken, kazasızlık indirimi en yüksek olan 8’inci basamakta bile ödenecek tutar 9 bin 7 lira olarak belirlendi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE REKOR

Başkent Ankara’da en yüksek riskli sürücü primi 52 bin 512 lira, en düşük prim ise 8 bin 288 lira oldu. İzmir’de ise bu rakamlar sırasıyla 50 bin 982 lira ve 8 bin 497 lira olarak kayıtlara geçti. Araba sahipleri için bu tutarlar, yıllık araç bakım maliyetlerini şimdiden katlamış durumda.

OTOBÜS PRİMİ 356 BİN LİRA!

Asıl büyük darbe ise taşımacılık sektörüne ve dolayısıyla hizmet alan halka vuruldu:

Taksiler: İstanbul’da bir ticari taksinin sıfırıncı basamak primi 145 bin 205 liraya yükseldi.

Otobüsler: 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip otobüslerde en yüksek prim tam 356 bin 734 liraya çıktı. Bu devasa maliyetler, doğrudan bilet fiyatlarına yansıyacak.

Poliçe fiyatlarındaki artışa rağmen sigortasız trafiğe çıkmanın bedeli de ağır. 2026 yılı itibarıyla sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 lira olarak uygulanıyor. Para cezasının yanı sıra, sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilerek otoparklara çekiliyor.