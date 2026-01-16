Milyonları ilgilendiriyor: Bankacılıkta ücret ve komisyonlar değişti

Bankalar verilen hizmetin karşılığında yasalar çerçevesinde belli tutarlarda ücret ve komisyon alıyor. Hangi hizmetlerden ücret alınabileceği Mart 2020’de çıkan düzenlemeyle standarda bağlandı. Komisyonlardaki artış ise tüketici enflasyonuna (TÜFE) endekslendi.

EN AVANTAJLISI MOBİLDE

Her yıl ocak itibarıyla ilk önce en çok kullanılan para transfer işlemlerinin (Fast, EFT, havale) tarifeleri yeniden belirleniyor. Kredi kartı alma tarihine göre yine yeni yıldan itibaren kart aidatlarında artış yapılıyor. ATM’lerden yapılan işlemler, kiralık kasa ücretleri de dönemsel olarak güncelleniyor.

Bankacılık işlem ve ücretlerinin sınırı belli ancak tüketicilerin hangi işlemi, hangi mecradan yapacağını da iyi hesaplaması gerekiyor. Çünkü tarifeler arasında önemli farklar bulunuyor. Örneğin; en çok kullanılan Fast ve EFT işlemlerini mobil bankacılıktan yapmak ile ATM’den veya şubeden yapmak arasında 4-5 kata varan maliyet değişimleri oluyor. Bugün 20 bin liralık bir para transferini cep telefonuyla yapan vergi dahil en fazla 16.76 lira öderken, ATM’den yapan 58.47 lira, şubeden yapan ise 83.75 lira ödüyor. Mecbur kalmadıkça işlemlerinizi mobilden yapmaya çalışın.

ALTIN TRANSFERLERİ

Altın Transfer Sistemi (ATS) banka müşterilerinin hesaplarında bulunan altınların, herhangi bir nakde dönüşme işlemi yapılmadan, sistem üyesi bankalardaki altın hesapları arasında elektronik ortamda transfer edilmesini sağlıyor. Bu işlemin ücreti de 1 Ocak itibarıyla değişti. Bu ücretler bankalar arasında 8-10 lira fark edebiliyor.

KREDİ KARTI AİDATI

Kredi kartı aidatlarında da yıllık artışa gidiliyor. Genelde ocak ve şubat aylarında bu yeni tutarlar ekstrelere yansıtılıyor. Kart aidatları 650 liradan başlıyor, 6 bin liraya kadar çıkıyor. Ek kartlardan ise 450-500 lira tahsil ediliyor. Kart aidatından kurtulmak için aynı limitli ücretsiz kredi kartı talep edebilirsiniz. Kayıp ve çalıntı nedeniyle kredi kartının ilk iki yenilemesinden ücret alınmıyor. Üçüncü yenilemeden itibaren 150 lira civarı ücret tahsil ediliyor. Banka kartlarının yenilenmesinde ise genellikle ücret alınmıyor.

NAKİT AVANS

Karttan nakit çekim limiti halen kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlı. Taksitli nakit avansta ise bankalar 25 bin liranın üzerinde vermiyor. Nakit çekim faizi vergi hariç yüzde 4,25 olurken, gecikme faizi yüzde 4.55. Faiz maliyetinin yanında bir de nakit avansın çekildiği mecraya göre yüzdelik komisyon ödeniyor. Kendi bankanızın ATM’sinden nakit avans çekerseniz işlem tutarının yüzde 1’i oranında komisyon ödüyorsunuz. Diğer bankaların ATM’sinden çekimde ise ekstra yüzde 3,88’e varan oranda komisyon kesiliyor. Karttan EFT yapan da aylık yüzde 4,25 faiz maliyetiyle karşılaşıyor.

OTOMATİK FATURA TALİMATI

Çoğu kişi faturalarını (telefon, su, doğalgaz, elektrik vb) otomatik ödeme talimatı vererek ödüyor. Bu talimatların bir kısmı vadesiz hesaba bir kısmı ise kredi kartına bağlı. Kredi kartına bağlı olan otomatik ödeme talimatlarının oldukça maliyetli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü faturanın kartla ödendiği tarihten ekstrenin son ödeme tarihine kadar aylık nakit avans çekim faizi (akdi faiz) uygulanıyor. 1 Ocak itibarıyla bu oranlar değişti. O da şu anda yüzde 4,25. BSMV (yüzde 15) ve KKDF (yüzde 15) vergileriyle bu oran yüzde 5,5’i aşıyor. Yine SGK gibi başka kurumlara kredi kartıyla prim öderken yüzde 3,1’e varan oranda ücret kesiliyor. Artı para (ek hesap) üzerinden verilen otomatik ödeme talimatlarında da aynı maliyetler geçerli.

KİRALIK KASA ÜCRETİ

Fiziki altın, döviz ve kıymetli evrakların bir kısmı bankaların kiralık kasalarında saklanıyor. Kiralık kasa ücretleri bankadan bankaya ve kasanın büyüklüğüne göre değişiyor. Küçük kasaların ücreti 12 bin liradan başlıyor. 40 bin liraya kadar çıkan kasa ücretleri var. Bunlar yıllık tahsil ediliyor. Kiralık kasa için ayrıca daha sonra geri alınabilecek şekilde bir kira bedeli depozito alınıyor.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ

Bankalar her müşteriye özel ATM’den günlük para çekme limiti tanımlıyor. 15-20 bin lira civarında olan bu limitlerin üzerinde para çekerseniz banka ekstra masraf kesiyor. 1 Ocak itibarıyla limit üstü para çekmenin minimum masrafı 24,68 lira olurken, maksimum tutar limit üstü tutarın yüzde 2,88’i kadar olabiliyor.

DİĞER İŞLEMLERİN BEDELLERİ