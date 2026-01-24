Milyonları ilgilendiriyor: Borçların silinmesi için kanun teklifi

TBMM’ye kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan milyonlarca yurttaşı ilgilendiren kapsamlı bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif, 6 trilyon lirayı aşan bireysel borç stokunu hedef alıyor ve icra baskısı altında ezilen vatandaşlara nefes aldırmayı amaçlıyor.

Resmî verilere göre Türkiye’de bankalara ve finans kuruluşlarına olan kredi kartı ve bireysel kredi borçları toplam 6 trilyon 77 milyar TL’ye ulaştı. Bunun 2 trilyon TL’si kredi kartlarından, 3 trilyon TL’si bireysel kredilerden kaynaklanıyor. Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlarla birlikte tablo daha da ağırlaşıyor.

24 MİLYON İCRA DOSYASI

Ödeme güçlüğü çeken kişi sayısı 4 milyonu geçerken, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 24 milyonu geçmiş durumda.

Teklife göre kredi kartı ve bireysel krediler anapara üzerinden yeniden yapılandırılacak; gecikme faizi, ceza, icra ve avukatlık masrafları tamamen silinecek; borçlar 60 ila 72 ay vadeyle taksitlendirilecek. Yapılandırmaya başvuran yurttaşlar için icra ve haciz işlemleri durdurulacak, maaş hacizleri ve banka hesaplarındaki blokeler kaldırılacak. Ayrıca ödeme planına uyan vatandaşların kredi sicilindeki olumsuz kayıtlar da silinecek.

Komisyon’a sevk edilen kanun teklifini sunan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tüm siyasi partilere çağrı yaparak, “Bu tabloya kayıtsız kalmak faizi ve icra düzenini savunmaktır. Meclis, yurttaşın yanında durmalıdır” dedi.