Milyonları ilgilendiriyor: Borçların ve faizlerin silinmesi için kanun teklifi

Kredi kartı ve tüketici kredi borcu nedeniyle milyonlarca yurttaş adeta bataklığa saplanmış durumda. Borcu borca kapatmak isteyen yurttaşlar icra takibinden kurtulamaz halde. Resmi verilere göre icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 25 milyona yaklaşıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle kamu ve özel tüm bankalar ile, fınansal aracılık kurumları ve varlık yönetim şirketleri tarafından icrai takip başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş, tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı, icra-takip masrafının silinmesi öngörüldü.

KRİZ HER KESİMİ ETKİLEDİ

Teklifi Meclis Başkanlığı'na sunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ülkede ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşların gün geçtikçe yoksullaştığını, vatandaşların artık en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini, yaşanan ekonomik krizin toplumun her kesimini etkilediğini belirtti.

Dar ve sabit gelirlilerin, geçimlerini sağlamak için kredi ve kredi kartlarına yönelmek zorunda kaldığını aktaran Ömer Fethi Gürer, "Vatandaşlarımız geçimlerini sağlayamadıkları için bankalardan kredi çekmek zorunda kalıyor. Asgari ücretli, emekli, işçi, memur, öğrenci ve işsiz vatandaşlarımız nakit sıkıntısı yaşarken kredi kartı ve tüketici kredileri ile yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Ancak ödemelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle yüksek faiz ve gecikme faizi yükü altında eziliyorlar. Vatandaşlarımız anaparayı ödeyemiyor, sürekli faiz ödemek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

YAZILI MÜRACAAT ŞARTI

Gürer’in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi şöyle:

"Madde 1 - Bu kanunun Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibarıyla, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren kamu ve özel tüm bankalar ile, fınansal aracılık kurumları ve varlık yönetim şirketleri tarafından icrai takip başlatılmış veya ihtarname gönderilmiş, tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların, bu maddenin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği gün itibariyle altmış (60) gün içerisinde, krediyi veya kredi kartını veren ilgili kuruluşa veya ilgili kuruluş tarafından yetkilendirilmiş kişiye yazılı müracaat etmeleri halinde, anapara borçlarının, peşin veya 5 yıla uzanan vadeyle Başvuru günü itibariyle tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı, icra-takip masrafı vb. her türlü ad altındaki masraflar silinir, Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki sicil kayıtları silinir. Söz konusu borçlarla ilgili olarak, İcra ve İflas Kanunu kapsamında sürelerin işletilmesi durdurulur. Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."