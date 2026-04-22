Milyonları ilgilendiriyor: Çalışanlar için temmuzda yeni dönem başlıyor

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatında temmuz ayında dikkat çeken bir artış bekleniyor. Yapılacak güncellemeyle birlikte tavan tutarın 73 bin TL’yi aşması öngörülürken, alınacak toplam tutar çalışanların maaşı ve ek haklarına göre değişecek

Kıdem tazminatı; işten çıkarılma, emeklilik ya da haklı nedenle işten ayrılma durumlarında çalışanlara ödeniyor. Bu haktan yararlanabilmek için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.

Kıdem tazminatı hesabında çalışanlara düzenli olarak sağlanan birçok yan hak dikkate alınıyor.

Bunlar arasında yemek ve yol yardımı, kira, yakacak ve giyim desteği sağlık ve eğitim yardımları, aile yardımları, düzenli prim ödemeleri, özel sağlık ve hayat sigortası katkıları yer alıyor.

Yargı kararlarına göre maaşta artış yapılmışsa, hesaplamada son alınan ücret esas alınıyor.

YÜZDE 12,8 ARTIŞ BEKLENİYOR

Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplamasında taban yaklaşık 33 bin TL seviyesinde uygulanırken, tavan tutar 64 bin 948 TL olarak belirlenmiş durumda.

Temmuz ayında memur maaş katsayısına yapılacak artışla birlikte bu sınırın yükselmesi bekleniyor. Enflasyon tahminlerine göre artış oranının yaklaşık yüzde 12,86 olması öngörülüyor.

Bu durumda kıdem tazminatı tavanının 73 bin 301 TL’ye çıkması, damga vergisi sonrası ödenebilecek azami tutarın ise yaklaşık 72 bin 744 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yeni tavan özel sektör çalışanları için 1 Temmuz 2026, kamu işçileri için 15 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle brüt maaşı yüksek olanlar, düzenli ek ödemeler alan çalışanlar, uzun süre aynı iş yerinde çalışanlar daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek.