Milyonları ilgilendiriyor: Elektrik ve doğalgaza zam kapıda

Yeni yıla girilmesinin ardından pek çok kalemde yeni zamlar yapıldı. Milyonlarca yurttaş, fiyat artışlarının hangi alanları etkileyeceğini merakla bekliyor.

Enerji sektöründen gelen haberler, özellikle dikkatleri üzerine çekiyor; elektrik ve doğal gazda olası fiyat artışları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Şirketlerin Ankara’da yetkililerle görüşmeler yaptığı ve taleplerini ilettiği öğrenildi. Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, enerji sektöründe zam görüşmeleri başladı. Buna göre elektrikte tavan fiyatın 3 bin 400 TL'den 4 bin 100 TL'ye çıkması bekleniyor.

Aydilek'in sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji sektöründe gündem zam... Santrallar da dağıtım şirketleri de elektrik ve doğal gaz zammını konuşuyor. Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşüyor; taleplerini iletiyor. Elektrikte, spot piyasada tavan fiyatın (MWh) 3 bin 400 TL'den 4 bin 100 TL'ye çıkması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.