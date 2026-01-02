Milyonları ilgilendiriyor: Emekli, dul ve yetim aylıklarından kesinti dönemi başladı

Meclis’ten 2025’in sonlarında geçen yasa 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. SGK Kanunu’nda yapılan değişiklikle kuruma borcu olanların artık maaşından kesinti yapılacak.

Yasayla SGK’ye borcu olan ve SGK’den aylık alan kişilerin aylıklarından kesinti yapılması uygulaması başladı. Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

SGK'DEN KİMLER AYLIK ALIYOR

SGK’ye borcu bulunan kişilerin aylıklarından artık yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları aylıklardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek. SGK’den “emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı” alınabiliyor. Dolayısıyla yasa milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor.

Resmi ismi ölüm aylığı olan dul ve yetim aylıkları, ölen kişinin eş ve çocuklarına belli oranlarda ödeniyor. Aylığı, ölen kişinin çocuklarıyla bölüşen eşler yüzde 50, çocuklarla bölüşmeyen eşler yüzde 75 oranında ödenek alıyor. Kadın ve erkek çocuklar için hak sahipliği; yaş, öğrenim durumu, sigortalılık ve evlilik gibi kriterlere göre değişiyor. Kimi zaman bu aylıklardan ölenin anne ve babası da faydalanabiliyor.



Ölüm aylığı alınan neredeyse tüm durumlarda, aylık bağlananların tek gelirleri bu tutar oluyor. Sigorta primlerinin yeteri kadar ödenemediği veya düşük ödenebildiği ve yaşamın sonlandığı durumlar nedeniyle bu aylıklar genellikle düşük tutarlarda yatırılıyor. Ölüm aylıklarında en düşük ödeme; güncel olarak aylık oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 660 lira, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 440 lira, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 lira olarak uygulanıyor.



Yeni düzenleme bu aylıkla geçinmek zorunda bırakılan milyonları ilgilendiriyor. Ölen ebeveynden 4 bin 220 lira aylık bağlanan evlattan, SGK prim borçlarından dolayı her ay bu tutardan 1055 lira kesilebilecek. Bu durumda eğitimine devam eden bir gencin yetim aylığı 3 bin 165 liraya gerileyecek.



Bağlanan yüzde 75'lik dul aylığını en düşük seviyede alabilen çocuksuz eş, 3 bin 165 TL haczedilebilecek aylığından sonra sadece 9 bin 495 lira ödeme alabilecek.