Milyonları ilgilendiriyor: Engelli ve yaşlı aylığı tutarları belli oldu

TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 2025 yılı enflasyonu ise 30,89 oldu. Böylece destek ödemelerine de zam geldi.

Destek ödemeleri memur ve memur emeklisinin aldığı zamma göre artırılıyor. TÜİK'in açıkladığı Aralık enflasyonunun belli olmasının ardından memur ve memur emeklisinin yüzde 18,60 alacağı kesinleşti.

Böylece, yaşlılık aylığı, engelli ve evde bakım maaşı dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.

Memur ve memur emeklisine yapılan zamma göre destek ödemelerinde güncel tablo:

Evde bakım desteği: 11.701 TL’den 13.879 TL’ye yükseldi

65 yaş aylığı: 5.388 TL’den 6.391 TL’ye yükseldi

Yüzde 40–69 engelli aylığı: 4.303 TL’den 5.104 TL’ye yükseldi

Yüzde 70+ engelli aylığı: 6.451 TL’den 7.652 TL’ye yükseldi

18 yaş altı engelli aylığı: 4.303 TL’den 5.104 TL’ye yükseldi

Tüberküloz / SSPE yardımı: 11.701 TL’den 13.879 TL’ye yükseldi

0–6 yaş çocuk yardımı: 585’den 694 TL’ye yükseldi

6+ yaş çocuk yardımı: 293 TL’den 348 TL’ye yükseldi

Aile yardımı: 2.659 TL’den 3.154 TL’ye yükseldi