Milyonları ilgilendiriyor: Erken emeklilik için kanun teklifi

Bağ-Kur'lu çiftçi ve esnafın emekliliklerini tamamlaması için gereken prim gün sayısında indirime gidilmesi yönünde çalışma yapıldığı belirtiliyor.

Bu konuda Meclis’e kanun teklifi sunuldu.

Eğer düzenleme hayata geçerse, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar, SSK’lilerle aynı prim gün şartına sahip olacak.

Şu anki sisteme göre, Bağ-Kur’luların emeklilik için 9 bin prim gününü doldurması gerekiyor. Üzerinde çalışılan düzenleme ile bu sürenin 7 bin 200 güne düşürülmesi hedefleniyor.

Uygun şartları sağlayanların beş yıl daha erken emekli olabileceği belirtiliyor.

Yeni düzenleme sadece prim gün sayısını kapsıyor. Yaş ve sigortalılık süresi şartlarında değişiklik yok.

Bu sebeple, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olan kadınların 58; erkeklerin ise 60 yaşında emekli olma şartı korunuyor. Ayrıca, 25 yıl sigortalılık şartının da devam etmesi bekleniyor.