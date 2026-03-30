Milyonları ilgilendiriyor: Mahkemeden kiracılara kötü haber

İstanbul'da kira ödemelerinin aksamasıyla başlayan bir hukuk mücadelesinde mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

Aynı kira yılı içinde ödemelerin iki kez geciktiren kiracılar için verilen bu karar, “borcumu öderim, evde kalırım” anlayışını değiştirecek.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİ DÖNEM

Son dönemde kira uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda dikkat çekici kararlar alınıyor. Özellikle kiracılar arasında yaygın olan, icra takibi başladıktan sonra borcun ödenmesi halinde tahliyeden kurtulunabileceği düşüncesi, bu kararla değişti. İstanbul’da görülen dava, “iki haklı ihtar” uygulamasının ne kadar bağlayıcı olduğunu gösterdi.

Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde bir ev sahibi ile kiracı arasında 1 Şubat 2023’te aylık 10 bin TL bedelle kira sözleşmesi yapıldı. Başlangıçta sorunsuz ilerleyen süreç, kiracının ödemeleri aksatmasıyla krize dönüştü. Yeni kira döneminde bedel 14 bin 650 TL’ye yükseldi. Ancak kiracı, haziran ve temmuz aylarına ait ödemeleri gerçekleştirmedi. Bunun üzerine ev sahibi yasal yollara başvurdu.

AYNI YIL İÇİNDE İKİ AYRI İŞLEM BAŞLATILDI

Ev sahibi, ödenmeyen kiralar için iki ayrı tarihte icra takibi başlattı. İlk işlem 30 Eylül 2024’te, ikinci işlem ise farklı bir aya ait borç için 2 Aralık 2024’te gerçekleştirildi.

Kiracı, kendisine gönderilen ödeme emirlerine rağmen süresi içinde itirazda bulunmadı. Bu gelişmenin ardından ev sahibi, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesine dayanarak “iki haklı ihtar” gerekçesiyle tahliye davası açtı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada dosya bilirkişiye gönderildi. Yapılan incelemede kiracının bazı ödemeleri sonradan yaptığı tespit edilse de bu durum sonucu değiştirmedi.

Mahkeme, tüm delilleri değerlendirerek ev sahibini haklı buldu ve 19 Kasım 2025 tarihinde kiracının tahliyesine hükmetti.