Milyonları ilgilendiriyor: Özel sektörün asgari ücret planı ne?

Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kaldı. İşçi tarafı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağını açıklarken milyonlarca yurttaş çıkacak rakamı tartışmaya başladı. Aralık ayında toplanacak olan Komisyon’da çıkacak rakamın özel sektör çalışanları için büyük önemi bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

CNBC-e'ye konuşan Gültepe, "Asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara başlandı. Ümit ediyorum hem işveren tarafını hem de işçi kesimini düşünerek ve tartarak karar verilir" dedi.

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuşan Gültepe, "Bu konuda şimdiden bir oran söylemek çok zor. Komisyon her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

"Özel sektör olarak asgari ücret zammına paralel mi zam uygulayacaksınız?" sorusuna da cevap veren Gültepe, "Onu referans alarak ücret politikaları belirleniyor. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.