Milyonları ilgilendiriyor: SGK'den "asgari ücret" genelgesi
Sosyal Güvenlik Kurumu, asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı. Genelgede destekten kimlerin yararlanacağı ve yararlanamayacağı belirtildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı.
Genelgeyle günlük 42,33-TL ve aylık (42,33-TL x 30 gün = 1269,90-TL) tutarındaki asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları belirlendi.
KİMLER YARARLANACAK?
Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen asgari ücret desteği hükümlerinden yararlanılacağı belirtildi.
İşsizlik sigortasına ait sigortalı hissesi ve işveren hissesi primleri bu destek kapsamında karşılanmayacağı aktarıldı.
2025 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki / beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacağı belirtildi.
İşverenlerin asgari ücret desteğinden özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılacağı 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30.maddesinin 1.fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacağı aktarıldı.
Destekten yararlanma şartları şöyle açıklandı:
- 2026 yılı Ocak ile Aralık aylarına ait APHB veya MPHB’nin yasal süresi içerisinde verilmesi,
- 2026 Ocak ile Aralık aylarına ait APHB veya MPHB’den kaynaklanan sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi,
- 2026 Yılı Ocak ile Aralık ayları için SPEK’in eksik bildirildiği veya hiç bildirilmediği yönünde bir tespit yapılmamış olması,
- İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim borcu, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borçlarının bulunmaması, varsa borçların yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş olması,
- 2026 Yılı Ocak ile Aralık aylarında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
- 2026 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için; 2026/Ocak ile Aralık aylarında 5510/4-1 (a) bendi kapsamında uzun vade sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının, 2025 yılı Ocak ila Aralık ayında 5510/4-1 (a) kapsamında uzun vade sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısından az olmaması.