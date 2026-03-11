Milyonları ilgilendiriyor: SGK'den "asgari ücret" genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeyle günlük 42,33-TL ve aylık (42,33-TL x 30 gün = 1269,90-TL) tutarındaki asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları belirlendi.

KİMLER YARARLANACAK?

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen asgari ücret desteği hükümlerinden yararlanılacağı belirtildi.

İşsizlik sigortasına ait sigortalı hissesi ve işveren hissesi primleri bu destek kapsamında karşılanmayacağı aktarıldı.

2025 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki / beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacağı belirtildi.

İşverenlerin asgari ücret desteğinden özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılacağı 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30.maddesinin 1.fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacağı aktarıldı.

Destekten yararlanma şartları şöyle açıklandı: