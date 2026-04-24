Milyonları ilgilendiriyor: SGK'den borçlara erteleme ve yapılandırma kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim bor­cu olan işveren, esnaf ve Bağ-Kur’lula­ra yönelik olarak borçlarını ödemede kolay­lık sağlayan yeni bir yapılandırma imkânını hayata geçirdi.

30/01/2026 tarihli 2026/7 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulan düzenleme ile vadesi geçmiş borçların ödenmesini kolaylaş­tıran yapılandırma ile tecil ve taksitlendirme şartlarında önemli değişikliklere gidildi.

NELER DEĞİŞTİ?

Genelgeyle birlikte teminatsız taksit­lendirme sınırı artırıldı. Daha önce 50 bin TL olan teminat gösterme zorun­luluğu 250 bin TL’ye çıkarıldı. Bu sınırın altında borcu olanlardan artık banka teminatı ya da gayrimenkul teminatı istenmeksizin tecil ve taksitlendirme imkânı sağlanmıştır.

Borcu olanlar genelge kapsa­mında borçlarını taksitlendirmeleri hâlinde artık “borcu yoktur” yazısı alabilecek. Bu düzenleme sayesinde sigortalılar borçla­rını öderken ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilecek.

Daha önce üç olan ihlal hakkı dört takside çıkarıldı.

Yeni düzenlemelerden yararlanmak isteyen­lerin SGK birimlerine başvurarak ilk taksitle­rini yatırmaları gerekiyor.

UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

Dünya gazetesinden Talha Apak uygulamaya ilişkin örnekleri şöyle sıraladı:

“Örnek 1: C Limited Şirketi tarafından 02/03/2026 tarihinde Kurum ünitesine, 550.000 TL sigorta primi aslı ve 200.000 TL gecikme cezası ve zammından oluşan toplam 750.000 TL tutarındaki borcun 24 ay süre ile te­cil edilmesi için başvuruda bulunulmuştur. İlk taksit tutarına mahsuben 09/03/2026 tarihin­de 31.250 TL ödenmesi hâlinde, bu tarihin tecil tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Örnek 2: Borçlu A’nın, daha önce üç kez ya­rarlandığı yapılandırmaları ihlal etmesi ne­deniyle bu tecil işlemleri 2026 yılında bo­zulmuştur. Borçlu A, bu defa çeşitli dönemle­re ait toplam 2.000.000 TL tutarındaki prim borçlarının tecili için 05/10/2026 tarihinde başvurmuştur.

Borçlu A, ilk yapılandırmadaki aylarına ilişkin prim borçlarını 01/10/2026 tarihin­de tamamen ödemiştir. Bu ödeme nedeniyle ilk tecile konu olan dönemlerin tamamı ka­panmış olduğundan, söz konusu tecil işlemi bozulmuş tecil sayılmayacaktır. Dolayısıyla bu tecil işlemi, yeni tecil talebinin değerlen­dirilmesinde dikkate alınmayacaktır. Baş­vuru tarihinde, ilgili yıl ve önceki iki takvim yılı içinde bozulan tecil sayısı iki olacağın­dan, diğer şartların da sağlanması hâlinde yeni talep kabul edilecektir.

Örnek 3: B Limited Şirketi’nin Eskişe­hir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde tescil­li işyerlerinin borcu 200.000 TL, Bursa’da 175.000 TL ve Bilecik’te 125.000 TL olmak üzere Kuruma toplam 500.000 TL borcu bu­lunmaktadır. Her bir il müdürlüğüne olan borçlar ayrı ayrı 250.000 TL’yi aşmadığından, ilgili müdürlükler tarafından teminat aran­maksızın tecil işlemi yapılabilecektir.

Ancak B Limited Şirketi’nin Pendik Sosyal Güvenlik Merkezine 2.000.000 TL borcu bu­lunması nedeniyle, teminatsız sınırı aşan kı­sım için (2.000.000-250.000)/2=875.000 TL tutarında teminat alınacaktır. Taşınır ve ta­şınmaz malların değer tespitinde, teminat taşınır ise öncelikle icra memuru tarafından değer tespiti yapılır. Gerek görülmesi hâlin­de bilirkişilere değer biçtirilebilir veya ilgili meslek odalarından görüş alınabilir.”