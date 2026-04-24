Milyonları ilgilendiriyor: SGK'den borçlara erteleme ve yapılandırma kararı
SGK tarafından yayımlanan genelgeyle prim borcu olan işveren, esnaf ve Bağ-Kur’lulara yeni bir yapılanma imkanı hayata geçirildi. Yapılandırma ile tecil ve taksitlendirme şartlarında değişikliğe gidildi.
30/01/2026 tarihli 2026/7 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulan düzenleme ile vadesi geçmiş borçların ödenmesini kolaylaştıran yapılandırma ile tecil ve taksitlendirme şartlarında önemli değişikliklere gidildi.
NELER DEĞİŞTİ?
Genelgeyle birlikte teminatsız taksitlendirme sınırı artırıldı. Daha önce 50 bin TL olan teminat gösterme zorunluluğu 250 bin TL’ye çıkarıldı. Bu sınırın altında borcu olanlardan artık banka teminatı ya da gayrimenkul teminatı istenmeksizin tecil ve taksitlendirme imkânı sağlanmıştır.
Borcu olanlar genelge kapsamında borçlarını taksitlendirmeleri hâlinde artık “borcu yoktur” yazısı alabilecek. Bu düzenleme sayesinde sigortalılar borçlarını öderken ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilecek.
Daha önce üç olan ihlal hakkı dört takside çıkarıldı.
Yeni düzenlemelerden yararlanmak isteyenlerin SGK birimlerine başvurarak ilk taksitlerini yatırmaları gerekiyor.
UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?
Dünya gazetesinden Talha Apak uygulamaya ilişkin örnekleri şöyle sıraladı:
“Örnek 1: C Limited Şirketi tarafından 02/03/2026 tarihinde Kurum ünitesine, 550.000 TL sigorta primi aslı ve 200.000 TL gecikme cezası ve zammından oluşan toplam 750.000 TL tutarındaki borcun 24 ay süre ile tecil edilmesi için başvuruda bulunulmuştur. İlk taksit tutarına mahsuben 09/03/2026 tarihinde 31.250 TL ödenmesi hâlinde, bu tarihin tecil tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Örnek 2: Borçlu A’nın, daha önce üç kez yararlandığı yapılandırmaları ihlal etmesi nedeniyle bu tecil işlemleri 2026 yılında bozulmuştur. Borçlu A, bu defa çeşitli dönemlere ait toplam 2.000.000 TL tutarındaki prim borçlarının tecili için 05/10/2026 tarihinde başvurmuştur.
Borçlu A, ilk yapılandırmadaki aylarına ilişkin prim borçlarını 01/10/2026 tarihinde tamamen ödemiştir. Bu ödeme nedeniyle ilk tecile konu olan dönemlerin tamamı kapanmış olduğundan, söz konusu tecil işlemi bozulmuş tecil sayılmayacaktır. Dolayısıyla bu tecil işlemi, yeni tecil talebinin değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihinde, ilgili yıl ve önceki iki takvim yılı içinde bozulan tecil sayısı iki olacağından, diğer şartların da sağlanması hâlinde yeni talep kabul edilecektir.
Örnek 3: B Limited Şirketi’nin Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde tescilli işyerlerinin borcu 200.000 TL, Bursa’da 175.000 TL ve Bilecik’te 125.000 TL olmak üzere Kuruma toplam 500.000 TL borcu bulunmaktadır. Her bir il müdürlüğüne olan borçlar ayrı ayrı 250.000 TL’yi aşmadığından, ilgili müdürlükler tarafından teminat aranmaksızın tecil işlemi yapılabilecektir.
Ancak B Limited Şirketi’nin Pendik Sosyal Güvenlik Merkezine 2.000.000 TL borcu bulunması nedeniyle, teminatsız sınırı aşan kısım için (2.000.000-250.000)/2=875.000 TL tutarında teminat alınacaktır. Taşınır ve taşınmaz malların değer tespitinde, teminat taşınır ise öncelikle icra memuru tarafından değer tespiti yapılır. Gerek görülmesi hâlinde bilirkişilere değer biçtirilebilir veya ilgili meslek odalarından görüş alınabilir.”