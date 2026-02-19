Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal kargo kararı

Yargıtay kargo hizmetlerine ilişkin önemli bir karar aldı. Kararda taşıyıcı sorumluluğu ve kargo kaybı ile ilgili önemli bir değerlendirme yapıldı.

B.A. isimli yurttaş Ekim 2021’de Aras Kargo’yu kargosunun kaybolması nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti 2023 yılında B.A.’nın satın aldığı bilgisayarın aynısının kargo şirketi tarafından alınmasına karar verdi.

KARGO ŞİRKETİ İTİRAZ ETTİ

Aras Kargo bunun üzerine tazminatın fatura bedeli olan 9.808,79 TL olarak belirlenmesi için karara itiraz etti. Ancak ilk derece mahkemesi Hakem Heyeti’nin kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Bunun üzerine dava Adalet Bakanlığı tarafından temyiz edilerek Yargıtay’a taşındı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Yargıtay kargo hizmetlerine ilişkin önemli bir karara imza attı.

Yargıtay Tüketici Hakem Heyeti’nin ve ilk derece mahkemesinin aldığı kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Kararda Aras Kargo’nun eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın ziyamdan, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zararlardan sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, “Taşıyıcı, eşyanın tamamen veya kısmen ziyaından dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğunda, bu tazminat, eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre hesaplanır. Eşyanın değeri piyasa fiyatına göre, bu yoksa aynı tür ve nitelikteki malların cari değerine göre tayin edilir” denildi.