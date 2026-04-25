Milyonları ilgilendiriyor: Yaşlılık sigortası başlıyor

Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bakım hizmetlerinde sorun yaşanmaması için "Uzun Süreli Bakım Sigortası" sisteminin devreye alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız çerçevesinde ülkemizin değişen demografik yapısına uyum sağlamak ve yaşlı nüfusumuz için bakım hizmetlerini güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir otelde düzenlenen 2. Yaşlılık Şurası'nın kapanış programına katıldı.

Demografik dönüşüm sürecine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin 2025 yaşlı nüfus oranına göre 194 ülke arasında 75. sırada yer aldığını belirtti. Yaşlı nüfus oranının 2000 yılında yüzde 5,7 iken 2023'te ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktığını ve ülkenin çok yaşlı ülkeler kategorisine girdiğini ifade etti.

Yılmaz, "65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10'u aştığında o ülke artık çok yaşlı ülke kategorisine girmiş oluyor. Bu devam ederse 2025'te bu oran yüzde 11,1'e çıkacak. 2030'da yüzde 13,5'e, 2100'de ise nüfusun üçte birine ulaşacak" dedi.

Yılmaz, yaşlı nüfus için bakım hizmetlerini güçlendirmenin öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Bu doğrultuda Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle birlikte vatandaşların yaşlılık döneminde evde veya bakım merkezlerinde hemşirelik, bakım hizmeti ve tıbbi ekipman gibi desteklere daha kolay ve güvenli şekilde erişebilmesi hedefleniyor.