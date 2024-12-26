Milyonların umudu yine kırıldı

2025 yılı için belirlenen asgari ücret artışı, milyonlarca çalışanın umutlarını yerle bir etti. Sadece yüzde 30 oranında yapılan zam, enflasyon karşısında çalışanların belini daha da büktü. 17 bin 2 TL olan asgari ücret, 22 bin 104 TL’ye yükseltildi. Asgari ücret artışı, temel tüketim mallarının fiyatlarındaki artış karşısında bir kez daha yetersiz kaldı. 2024 yılsonu enflasyonunun yüzde 45 seviyesine ulaşması beklenirken Kasım ayında 20 bin 562 TL olan açlık sınırının da Şubat ayında asgari ücretin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu durum, çalışanların ‘yükseldi’ denilen maaşlarıyla yine sefalet çemberine mahkûm edileceğine işaret ediyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Çalışanları enflasyona ezdirmedik” iddiasında bulundu. Ancak enflasyon hesabı konusunda güvenilirliği tartışılan TÜİK’in yayınladığı resmi veriler dahi bu sözlerin gerçeklikle ne kadar çeliştiğini gözler önüne seriyor. Pek çok temel ihtiyaç ve hizmetteki fiyat artışları, asgari ücrete yapılan zammı aşarak çalışanları daha da zor bir döneme sokuyor. 2025 yılı için asgari ücret zammı yüzde 30 ile sınırlı kalırken Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) yıllık artış yüzde 47,09 olarak kaydedildi. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar, maaş artışlarını çoktan geride bıraktı.

Açlık sınırı Şubat ayında, zamlı asgari ücretin üzerine çıkacak. Bu durum daha ilk ayda ‘‘açlık’’ anlamına geliyor. Kasım 2024 itibariyle 20 bin 562 TL olan açlık sınırının yeni yılda daha da artması bekleniyor. ‘‘Zam yapıldı’’ denilse de çalışanlar, maaşlarıyla karnını doyuramayacak kadar zor bir durumda bırakıldı.

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ENFLASYONA EZDİRİLEN HALK

AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında halkı enlasyona ezdirmediklerini iddia etse de TÜİK verileri bile bu söylemi yalanlıyor.

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TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMAZ

• Taze Sebzeler: %125,78 – Asgari ücret zammının tam 4 katı!

• Doğalgaz ve İlgili Abonelik Ücretleri: %124,65 – Kış aylarında faturalar çalışanların en büyük kâbusu olacak.

• Gerçek Kira: %109,00 – Barınma hakkı lüks haline geldi.

• Üniversite Eğitimi: %108,03 – Eğitim, orta direk için ulaşılmaz hale geliyor.

• Lokanta ve Kafelerdeki Yemekler: %60,73 – Dışarıda yemek yemek, artık bir hayal.

• Hastane Hizmetleri: %62,98 – Sağlık hizmetleri bile giderek daha pahalı hale geliyor.

Bu oranlar, çalışanların yaşamsal temel ihtiyaçlarını karşılamadaki zorluklarının derinleşeceğini gösteriyor.