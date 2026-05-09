Milyonlarını tek bir hedef için harcıyor: Ölmemek

48 yaşındaki teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, son yıllarda uyguladığı sıra dışı yaşam düzeniyle dünya çapında gündem olmaya devam ediyor.

Milyonlarca dolar harcayarak bedenini adeta bir laboratuvara dönüştüren Johnson, yaşlanmayı yavaşlatmayı hatta mümkünse tamamen durdurmayı amaçlıyor.

Johnson’ın geliştirdiği sistem “Blueprint” adını taşıyor. Ancak bu sistem yalnızca bir diyet ya da spor programından oluşmuyor.

Teknoloji girişimcisi, kalp ritminden hormon seviyelerine, uyku düzeninden organ yaşına kadar yüzlerce biyolojik veriyi sürekli takip ederek günlük yaşamını bu sonuçlara göre yeniden planlıyor.

GÜNE SAAT 05.00'TE BAŞLIYOR

Johnson’ın günü sabah 05.00 civarında başlıyor. Güne ağız bakımıyla başlayan girişimci, biyolojik saatini düzenlemek amacıyla güçlü ışık terapisi uyguluyor.

Saç sağlığı için lazer cihazları kullandığını da açıklayan Johnson, günün büyük bölümünü egzersiz ve sağlık ölçümlerine ayırıyor.

Haftalık programında ağırlık çalışmaları, dayanıklılık antrenmanları ve yüksek yoğunluklu kardiyo yer alıyor. Uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınan Johnson’ın yaklaşık her yarım saatte bir kısa yürüyüşler yaptığı belirtiliyor.

BESLENME DÜZENİ

Beslenme düzeni de oldukça katı kurallara dayanıyor. Yemek saatlerini dakikalarla planlayan Johnson, günün erken saatlerinde yemek yemeyi bırakıyor.

Sıvı tüketimini dahi belirli bir saatten sonra kesen girişimcinin sosyal hayatını da bu düzene göre şekillendirdiği ifade ediliyor.

Uyku ise Johnson için bir dinlenme sürecinden çok performans verisi olarak görülüyor. Her gece aynı saatte uyumaya çalışan girişimci, ekran kullanımını sınırlandırıyor ve özel rahatlama rutinleri uyguluyor.

Johnson’ın en çok tartışılan uygulamalarından biri ise genç plazma transferi oldu.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Bloomberg’in haberine göre teknoloji girişimcisi, yaşlanma üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla oğlu Talmage’in plazmasını kullandı. Aynı sürece Johnson’ın babasının da dahil olduğu belirtildi.

Bu uygulamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken uzmanlar, genç plazmanın yaşlanmayı yavaşlattığına dair kesin bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor.

Johnson ayrıca her gün onlarca takviye kullandığını ve düzenli olarak kan değerleri, hormon seviyeleri ile uyku kalitesini takip ettiğini söylüyor.

Temel hedefinin organlarının biyolojik yaşını düşürmek olduğunu belirten girişimci, bedenini bir yazılım sistemi gibi yönetmeye çalışıyor.

Bilim dünyası ise Johnson’ın yöntemlerine temkinli yaklaşıyor.

Uzmanlar düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve sağlıklı beslenmenin faydalı olduğunu kabul ederken, yoğun takviye kullanımı ve deneysel uygulamaların uzun vadeli etkileri konusunda daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.