Milyonluk gelire göz kondu

Muğla Valiliği, Datça Belediyesi’nin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve bölge halkına istihdam sağlayan tekne bağlama amaçlı iskelenin devri için harekete geçti. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın bu hamlesinin ardından belediyenin gelirlerine el konulacak. Datça Belediyesi’nin iskeleden yıllık yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Datça İskele Mahallesi’nde bulunan 11 bin 36 metrekarelik tekne bağlama amaçlı iskele alanı daha önce Datça Belediyesi tarafından işletilerek oraya yanaşan gemi ve yatlardan belirlenen tarifeye göre kira alınıyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasında imzalanan sözleşmeye göre, bu iskelenin kullanımı için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 10 yıllığına izin verildi.

3 Haziran 2025 tarihinde ise bir yıllık ön sözleşmesi imzalandı. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Datça Belediyesi’ne gönderilen yazıda, iskeledeki tekne sayısı, yerleşime ilişkin bilgiler, alanda bulunan elektrik ve su ünite sayıları ile teknelerin elektrik ve su kullanımına ilişkileri ile tekne sahipleri ile tekne hizmeti veren kişilerin iletişim bilgilerinin bildirilmesi istendi.

GELİR AZALTMA HAMLESİ

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, şu anda su, elektrik, çöp ve kanalizasyon hizmeti verip bunun karşılığında bir ücret alarak belediyenin gelir elde ettiğini söyledi. Kurt, “Buranın ihaleye çıkarılması durumunda Datça Belediyesi olarak talip olduğumuzu yazdık. Bu liman işletmesinin herhangi bir şekilde özel şirketlere verilmesini istemiyoruz. Bu yapılanı belediyenin gelirini azaltma hamlesi olarak görüyoruz. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görev ve sorumluluğu arasında böyle bir işletme yok. Ancak bakanlıklar belediyeleri farklı bir yere koyuyorlar ve kamu kurumu değilmiş gibi davranıyorlar. Bize hiçbir şey sormuyorlar. Bu kararla ilgili yasal süreç başlayacak. Belediyenin hizmet verdiği alan yerine özel şirket alırsa ciddi bir belirsizlik ortaya çıkacak ve herkes mağdur olacak” dedi. Avukat Ali Kurt da Muğla Valiliği’nin tek amacının Datça Belediyesi’nin gelirine el koymak olduğunu vurguladı.

Kurt, “Hukuksuz yapılacak bir ihale ile herhangi bir üçüncü şirkete Datça’daki iskele peşkeş çekilecek ve şirketin gelir etmesi sağlanacak. Kamudan hizmet alan tekne sahipleri, tur işletmecileri ve belediye bu karardan zarar görecek. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın görevi asla böyle bir yeri işletmek değil” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Datça Belediyesi’nin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve bölge halkına istihdam sağlayan Knidos Ören Yeri’ndeki restoran ve iskelenin devri için geçen aralık ayında harekete geçmişti.