Milyonluk ihale tanıdık isme gitti

AKP hükümetleri döneminde çok sayıda kamu ihalesi, “Rant aktarma aracı” haline getirildiği gerekçesiyle tartışma konusu oldu. Muhalefet, iktidar çevresinde yer alan şirketlerin kamu ihaleleriyle kazançlarına kazanç kattığını savundu. Kamu ihalelerinde, “İstenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı belirtilerek tepki gösterilen pazarlık yönteminin ağırlığının yıllar itibarıyla giderek artması da tartışmaları alevlendirdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen isimlere verilen kamu ihalelerine 20 Nisan’da bir yenisinin daha eklendiği belirlendi. AKP idaresindeki Zeytinburnu Belediyesi’nin on milyonlarca liralık gezi ihalesinin, iktidar belediyelerinden aldığı ihaleler ile gündeme gelen AZ Reklam’ın kurucularından Adnan Kılıç’ın başka bir şirketine verildiği öğrenildi.

AKP’li Ömer Arısoy yönetimindeki Zeytinburnu belediyesi, “İlçedeki vatandaşların kültürel gelişimleri desteklemek, milli şuuru pekiştirmek ve hemşeri kültürü geliştirmek” amacıyla tur ihalesi açtı. İhale kapsamında sırasıyla Çanakkale, Edirne ve Bilecik ile boğaz turları yapılacağı belirtildi.

20 NİSAN’DA SÖZLEŞME

AKP idaresindeki belediyenin tur ihalesine beş şirket teklif sundu. Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, bir şirketin teklifini geçersiz sayarak ihaledeki teklif sayısını dörde düşürdü. İhalenin, en avantajlı teklifi verdiği belirtilen Zen Reklam Organizasyon Şirketi’ne verildiği bildirildi. Şirket ile belediye arasında, 20 Nisan’da 21 milyon 841 bin 600 TL’lik sözleşme imzalandı.

Zeytinburnu Belediyesi’nin 21,8 milyon TL’lik ihalesini alan Zen Reklam’ın sahibi tanıdık çıktı. Şirketin sahibi Adnan Kılıç’ın, AKP’li belediyelerden milyonlarca liralık çok sayıda organizasyon ihalesi alan AZ Reklam’ın da kurucularından olduğu görüldü.