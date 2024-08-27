Milyonluk ihale tek adrese

AKP iktidarında kamu ihaleleri, iktidara yakın çevreleri zenginleştirme aracına dönüştürüldü. Bakanlıkların dev ihalelerinin yanı sıra belediyelerin yüksek maliyetli ihaleleri de aynı gruplar arasında paylaştırıldı. AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ihale dokümanları da “İhaleler genelde aynı adrese gidiyor” yorumlarının haklılığını ortaya koydu.

HESABINI SORACAĞIZ

Şubat 2023’te gerçekleşen ve Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkımlara yol açan depremden yalnızca iki ay sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden eğlence ihalesi alan Eyüp Uluçay’ın, ihale becerisini sürdürdüğü öğrenildi. Uluçay’a 2014-2024 döneminde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce verilen ihalelerin toplam tutarı 30 milyon TL’yi aştı.

BirGün’e konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, şunları söyledi: “Bu şahsın bizim tespit ettiğimize göre bugüne kadar onlarca ihale aldığını gördük. Bu ihalelerin toplam bedeli yaklaşık 28 Milyon TL. 6 Şubat depreminden iki ay sonra millet çadır bulamazken organizasyon ve eğlence ihalesi almış, en acı ve vahim olan bu. Bu ihalenin bedeli 6 milyon 485 bin TL… Milyon dolarlık ihale alan bu şahıs bir ücretlinin bir maaşından kesilen vergiden bile daha az vergi ödemiş. Bu iş şans mı yoksa birilerinin ‘yürü ya kulum’ demesi mi Gaziantep halkının takdirine sunuyoruz. Gaziantep’te birilerini zengin edenler, halkı kuru ekmeğe muhtaç ettiler. Tarihe bunları not ediyoruz, ileride mutlaka bunların hesabı soracağız.”

KİŞİYE TESLİM

İhale kayıtlarına göre, Eyüp Uluçay AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden toplam 33 ihale aldı. Uluçay’ın Ağustos 2014-Ağustos 2024 dönemini kapsayan 10 yılda aldığı ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 33 milyon 566 bin 878 TL olarak hesaplandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Uluçay’a verdiği ihalelerden bazıları ise şöyle:

• 300 adet çift için nikah organizasyonu (2016): 722 bin 430 TL

• Ramazan organizasyonu hizmet alımı (2018): 1 milyon 57 bin TL

• Su sporları festivali hizmet (2018): 691 bin TL

• Hırdavat, spor, mefruşat ve temizlik malzemesi alımı (2020): 1 milyon 855 bin TL

• Organizasyon hizmeti alımı (2024): 4 milyon 852 bin TL