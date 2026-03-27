Milyonluk muhbirler

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mali hesaplarına mercek tutan Sayıştay denetçileri, dikkati çeken bir kalem tespit etti. Başkanlığın, “İhbar dilekçeleri” başlığı altında yaptığı ödemenin fahiş tutarda olduğunu belirleyen denetçiler, “İhbar, şikâyet mekanizması amacı dışında kullanılıyor olabilir mi?” sorusunun peşine düştü. Yapılan incelemelerin ardından, bazı kişilere birden fazla kez muhbirlik ikramiyesi ödendiğini ve iflas eden tüzel kişilerin dahi, “Vergi ödemiyor” denilerek ihbar edildiğini belirledi. Sayıştay’ın tespitleri üzerine GİB, ihbar ve şikâyet mekanizmasının suistimal edildiğini itiraf eden değerlendirmeler yaptı. Başkanlığın Ocak 2024 tarihli raporunda, ihbar mekanizmasının amacı dışında kullanılmasının tehdit haline geldiğini bildirdi.

REKOR ÖDEME

Bakanlığın 25 Mart 2026 tarihinde açıkladığı mali tabloları da uyarılar ve tespitlerden ders alınmadığını gözler önüne serdi. 2024 yılında, 160 ihbarcıya toplam 22 milyon 398 bin 978 TL’lik ihbar ikramiyesi ödeyen GİB’in, 2025 yılında da kesenin ağzını açtığı öğrenildi. GİB’in verilerine göre, 2025 yılında ihbarda bulunan 142 kişiye toplam 12 milyon 91 bin 892 TL ihbar ikramiyesi ödendi. 2018-2025 döneminde gerçekleştirilen ihbar ikramiyesi ödemelerinin toplamı 104 milyon 103 bin 423 TL olarak hesaplandı.

ÇARPICI ARTIŞ

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ihbarcılara yaptığı ikramiye ödemelerinde yıllara göre yaşanan artış da dikkati çekti. Buna göre, 2018 yılında 6 milyon 396 bin 266 TL olan ihbar ikramiyesi ödemeleri, 2019-2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2019: 12 milyon 300 bin TL

12 milyon 74 bin TL 2020: 12 milyon 74 bin TL

11 milyon 618 bin TL 2021: 11 milyon 618 bin TL

12 milyon 390 bin TL 2022: 12 milyon 390 bin TL

14 milyon 832 bin TL 2023: 14 milyon 832 bin TL

22 milyon 398 bin TL 2024: 22 milyon 398 bin TL

12 milyon 91 bin TL 2025: 12 milyon 91 bin TL

MESLEK GİBİ

GİB’in mali hesaplarında yapılan denetimler de mekanizmanın işlevsizliğini ortaya koyuyor. Muhbirliğin bazı kişilerce mesleğe çevrildiği belirlenirken yıl içinde bazı kişilere birden fazla kez muhbirlik ikramiyesi ödendiği kaydediliyor. Öte yandan ihbarlar arasında çok sayıda asılsız ihbarın bulunduğu ve sırf ikramiye uğruna, iflas eden tüzel kişilerin dahi, “Vergi ödemiyor” denilerek ihbar edildiği ifade ediliyor.