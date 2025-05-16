Milyonluk reklam harcaması

Kamu bankalarının 2025 yılının ilk çeyreğine yönelik finansal raporları hazırlandı. Raporlar, kamu bankalarının tartışmalı reklam ve ilan harcamalarını 2025 yılında da sürdürdüğünü gözler önüne serdi. İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği öne sürülen bankaların Ocak-Mart 2025 dönemindeki reklam-ilan harcamaları toplamı 1,3 milyar TL’yi aştı.

Türkiye’deki üç kamu bankasının 2025 yılının ilk çeyreğindeki reklam-ilan harcaması, 2024 yılının aynı dönemine oranla yüzde 49,2 arttı. 2024 yılının Ocak-Mart döneminde 923 milyon 828 bin TL olan kamu bankalarının reklam harcaması toplamı, 2025 yılının Ocak-Mart döneminde 1 milyar 378 milyon 626 bin TL’ye yükseldi.

Kamu bankaları arasında en yüksek reklam ve ilan harcamasına Halk Bankası imza attı. Ocak-Mart 2024 döneminde reklam ve ilanlar için toplam 479 milyon 732 bin TL harcama yapan Halk Bankası, reklam-ilan harcamasını Ocak-Mart 2025 döneminde 694 milyon 626 bin TL’ye çıkardı. Vakıflar Bankası’nın Ocak-Mart 2025 dönemindeki reklam harcaması ise 325 milyon 337 bin TL olarak gerçekleşti. Bankanın 2024 yılının ilk çeyreğinde ise 235 milyon 840 bin TL’lik reklam-ilan harcaması yaptığı belirtildi. 2024 yılının ilk üç ayında reklam ve ilanlar için toplam 208 milyon 256 bin TL harcayan Ziraat Bankası’nın reklam-ilan harcaması 2025 yılının ilk üç ayında ise kayıtlara, 356 milyon 663 bin TL olarak geçti.

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REKLAMA 1,3 MİLYAR LİRA

2025 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde, büyük bölümü iktidara yakın medya gruplarına verildiği iddia edilen toplam 1 milyar 378 milyon 626 bin TL’lik reklam-ilan harcamasına imza atan kamu bankalarının reklam harcamaları, bankalara göre şöyle sıralanıyor:

• Halk Bankası: 694 milyon 626 bin TL

• Vakıflar Bankası: 325 milyon 337 bin TL

• Ziraat Bankası: 356 milyon 663 bin TL