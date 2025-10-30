Milyonluk yapım emekçiye haftalarca ücret bile ödemedi

Bilge Su YILDIRIM

Kanal D’de bu sezon yayın hayatına başlayan ve reyting rekorları kıran Güller ve Günahlar dizisinde ücretleri yatırılmadığı için iş bırakan set çalışanları işten atıldı. Yapımcılığını New Generation Media’nın üstlendiği (NGM) dizide 66 gündür ücretlerini alamayan 18 set çalışanı, önceki gün hakları için iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Set çalışanları yasal hakları olan iş bırakma eylemini gerçekleştirirken NGM, sete yeni bir ekip getirerek grev kırıcılığa başvurdu. Eylemin ardından 4 çalışan, sözleşmenin işveren tarafından haklı sebep bildirmeden feshini kapsayan 04 numaralı işten çıkarma koduyla işten çıkarıldı.

SETE GELECEK PARAYI BİLE BULAMIYORDUK

İşlerine son verilen set çalışanları, BirGün’e konuştu. Bir set çalışanı, sözleşmeleri gereği 66 günlük sürede 5 bölümlük ödeme almaları gerekirken yalnızca 1 bölümlük ücretlerinin yatırıldığını aktardı. Set çalışanı, yaşananları şöyle aktardı: “En başından beri bu setteyiz, doğru dürüst ücret alamadık. Hepimizin ihtiyaçları var, geçinmek zorundayız. Ücretimizi yatırmıyorsunuz bari avans verin demek zorunda kaldık hayatta kalabilmek için, onda da karşımızda bir muhatap bulamadık. Ceplerinden 500 lira, bin lira yolluyorlardı harçlık verir gibi. Kirasını ödeyemeyen, hatta sete gelecek parayı bile bulamayan arkadaşlarımız vardı. En sonunda 7 Kasım’da bir ödeme yapacaklarını söylediler, biz de bunu kabul etmedik. DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası’yla (Sine-Sen) iletişime geçtik ve iş bırakma eylemi yapmaya karar verdik. Çünkü bu bizim yasal hakkımız. Sete gittiğimde bugün arkadaşlarımla birlikte çalışmayacağımı söyledim, bunun üzerine bizim işimizi yapacak yeni bir ekip getirdiler. Kimi oyuncuları da kuaföre yolladılar. Sonra bize gelip ‘Siz bugün istifanızı verdiniz’ dediler. Biz de istifa etmediğimizi, haklarımız için yine yasal hakkımız olan iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğimizi söyledik. Aldığımız cevap ‘Biz bunu istifa kabul ediyoruz’ oldu. Sonra da zaten neden belirtmeden işimize son verdiler. Sosyal medyada sette her şey yolunda imajı çizmeye çalıştılar. Oysa biz mağdur edildik.”

SEZON BOYU İŞSİZ KALACAĞIM

Set çalışanı, sezon ortasında işten çıkarıldığı için yeni sezona dek iş bulamayacağını ifade etti: “Ben an itibarıyla en erken şubata kadar işsizim. Her dizinin kendi ekibi var, kimse set çalışanı arayışında değil. Şubatta bir ihtimal iş bulabilirsem şansıma, onu da bulamazsam önümüzdeki yaza kadar işsiz kalacağım.

Biz her set günü 12-14 saat arası çalışıyoruz. Sette hiçbir iş güvenliği önlemi alınmıyor. Her sette ambulans bulundurulması gerekir, çekimlerin ilk gününden beri bir kez olsun ambulans çağırmadılar. Hatta bir arkadaşımız bir sahne çekiminde çatıdan düştü, apar topar hastaneye ulaştırdılar. Üstelik önlem alınmadığı için yaşanan bu olayı iş kazası olarak kayıtlara geçirmediler bile. Böylesine kötü koşullar altında çalışmak zorunda bırakıldık.

Üstelik sadece bu olanlarla sınırlı da değil. Setin en başında bize fazla mesai ücretlerimizden feragat ettiğimize dair bir metin imzalamaya zorladılar, imzalamazsak hiçbir ücret alamayacağımızı söylediler. Şimdi de işimize son verdiler ama alacaklarımızı ne zaman verecekler, süreç nasıl ilerleyecek hiçbir bilgi vermiyorlar.”

Sette sahne çekimi yapılırken hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti.

SİCİLİNİZE İŞLENİR DİYE TEHDİT ETTİLER

Bir diğer set çalışanı ise şunları katardı: “Uygulayıcı yapımcı iş bırakma eylememizi ‘Etik değil’ şeklinde nitelendirdi. Oysa biz sadece hakkımız olanı yasal bir eylemle talep ettik. Biz bir ayda 3 bölümlük ücret almak üzere anlaşmıştık, iki buçuk ayda yalnızca bir bölümlük ücretimiz ödendi.Sadece bizim değil, setin birçok departmanında çalışan pek çok meslektaşımızın ücretleri ödenmedi. Ama herkes korktu, sustu.

Biz artık dayanamayıp iş bıraktığımızda da bir tutanak imzalamaya zorlandık, biz de bunu kabul etmeyip kendi tutanağımızı tuttuk. ‘Etik değil, sicilinize işlenir, daha sonra iş bulamazsınız’ gibi sözlerle de tehdit edildik. Ben ve arkadaşlarım yalnızca hakkımız olanı talep ettik, sicilime işleyecek bir suç işlediğimi asla düşünmüyorum.”