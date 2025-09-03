Milyonluk zarara ödül gibi atama

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 12 Temmuz 2023’te 20 bin takım Hadislerle İslam isimli eserin basımına onay veren ve 30 milyon TL’ye yakın kamu zararına yol açan Diyanet yöneticisine ödül gibi atama yapıldığı ortaya çıktı.

Basımın Başkanlığa maliyeti, 11 milyon 60 bin TL oldu. Kitap, Diyanet’in satış siteleri ile internetteki kitap satış sitelerinden satışa çıkarıldı. Çok sayıda satıldığı öğrenilen eserde büyük hata olduğu fark edildi. Hata nedeniyle birçok kitap satılmayıp camilere ücretsiz olarak gönderildi.

Diyanet kaynakları, esere yönelik Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden gelen pdf dosyasının, üzerinde hiç oynanmadan matbaaya gönderildiğini söyledi. Basım sonrası 81 kente dağıtılarak satışa çıkarılan eserdeki Arapça hadislerin okunmadığı ve sayfalarda kaymalar olduğu bildirildi. Hatanın fark edilmesinin ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı ve ilgili genel müdürler ile daire başkanlarının, “Hatayı nasıl düzeltebiliriz?” konulu toplantı yaptığı bildirildi. Hatalı basılan 20 bin takım esere yönelik, “Camilere birer adet gönderelim” görüşünün öne çıktığı aktarıldı.

CEZA YOK, ÖDÜL VAR

On milyonlarca liralık kamu zararına yol açan hata ile ilgili sorumlular hesap vermedi. Herhangi bir yaptırım olmamasının yanı sıra, Hadislerle İslam isimli eserin basımına onay veren isimlerden Y.’nin, bir Avrupa ülkesine Din Hizmetleri Ataşesi olarak atandığı ortaya çıktı. Kitabın basım ihalesinden yalnızca beş ay sonra yapılan atama ile Y.’ye aylık 7 bin avro maaş bağlanması dikkati çekti.

BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları tepkilerini, "Skandal sonrası tek bir istifa gelmedi. İdari soruşturma açıldı ama kapatılmak için. Konu adli bir vaka. Dosyayı kapatanlar ve kapatmak için çaba sarf edenler önümüzdeki süreçlerde faiziyle geri ödeyeceklerdir. Hukuk bir gün mutlaka işleyecektir. Kamu zararı talimatla kapatılmaz" ifadeleriyle dile getirdi.