Mimar Kemal Ortaokulu tartışması: Özel eğitim öğrencilerini bodrum kata taşıdılar!

Ankara'nın merkezinde yer alan, 99 yıllık Mimar Kemal Ortaokulu’nun A blokunun “boş olduğu” ve “2 yıldır kullanılmadığı” gerekçesiyle boşaltılmasına tepkiler sürüyor. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, okulun mevcudunun dikkate alınarak “eğitim öğretimin tek blokta devam etmesinin mümkün olması” nedeniyle sözkonusu binanın Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce kullanılmasına karar verildiği aktarıldı.

Ancak Müdürlüğün açıklamasına Mimar Kemal Ortaokulu Okul Aile Birliği ve velilerden itiraz geldi. Okul Aile Birliği ve veliler tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu blokun aktif olarak kullanıldığına dikkat çekildi. Binanın boş olduğu algısının oluşturulmak amacıyla sınıf düzenlemelerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, yaşanan mağduriyetlerin üzerinin örtülmeye çalışıldığı aktarıldı.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ BODRUM KATA TAŞINDI

Açıklamada okulda bulunan Bilişim Sınıfı’nın kaldırıldığına bir sınıfın ise buraya taşındığına dikkat çekildi. Ancak okulda yapılan değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı.

Açıklamaya göre, bir başka sınıf için Özel Eğitim Sınıfı’nın boşaltıldığı ve özel eğitim öğrencilerinin bodrum katta taşındığı ve uygun olmayan koşullarda eğitim almaya zorlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “25-30 kişilik sınıflar, insanı ve pedagojik açıdan yetersiz alanlara sıkıştırılmıştır. Tüm bunlara rağmen yapılan resmi açıklamada ‘Herhangi bir mağduriyet yoktur’ denilmesi kabul edilemez bir gerçek çarpıtmasıdır” denildi.

‘ÖĞRENCİLERE EŞYA TAŞITILDI’ İDDİASI

Öğrencilere eşya taşıtıldığı ileri sürülen açıklamada, öğretmenler odasının küçük ve yetersiz bir alana taşındığı, idari birimlerin sağlıksız ve insan onuruna aykırı ortamlara yerleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, “Teneffüs saatlerinde dahi okul bahçesine araçlar sokularak çocukların güvenliği hiçe sayılmıştır. Bu yaşananlar bir ‘düzenleme’ değil, öğrencilere ve öğretmenlere açık bir eziyettir. Bu durumun sorumlusu ise süreci bu şekilde yöneten Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresidir” denildi.

Yasal yollara başvurulacağına dikkat çekilen açıklamada şu sorular soruldu: