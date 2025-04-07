Mimar Sinan'da öğrenci dayanışması sonucu kapılar açıldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, Fındıklı Kampüsü bugün saat 18.00'de hiçbir bildirim yapılmadan kapatıldı. Edinilen bilgiye göre dışarıdan öğrencilerin içeriye girişine izin verilmediği gibi içerideki öğrencilerin de çıkışına izin verilmedi. Öğrenciler kapıların kapatılmasına tepki göstererek antidemokratik uygulamalara karşı dayanışma çağrısında bulundu. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nden öğrenciler destek için kampüs kapısına geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, okul kapılarının kapatılmasının ardından çağrıda bulunarak, “Tüm öğrencilerimizi, mezunlarımızı, akademisyenlerimizi Fındıklı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi girişinde bekliyor antidemokratik uygulamalara karşı dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nden öğrenciler destek olmak için kampüs kapısının önünde toplandı.

İçerideki kalan öğrencilerin okuldan dışarıya çıkabilmesi için müzakere yapıldı.

Saat 21.50 sıralarında içerideki öğrencilerin çıkışına izin verildi. Bir araya gelen öğrenciler Beşiktaş'a doğru yürüdü.

Bugün Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Koç Üniversitesi öğrencileri, tutuklanan arkadaşları için Beşiktaş'ta bir araya gelmişti.